Дебошир ударил женщину ногой в лицо и избил в российском регионе

21 августа 2025, 22:25

В Нелидово Тверской области пьяного мужчину задержали за избиение женщины

Фото: istockphoto/???? ??????

В Тверской области в изолятор временного содержания поместили мужчину после появления в сети видео с избиением женщины, сообщает управление МВД по региону.