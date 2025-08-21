Дебошир ударил женщину ногой в лицо и избил в российском регионе
В Тверской области в изолятор временного содержания поместили мужчину после появления в сети видео с избиением женщины, сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошёл в Нелидово у кафе на улице Матросова. На записи видно, как мужчина внезапно наносит женщине в красном удар ногой в лицо, а затем продолжает её избивать. Рядом стоящие люди какое‑то время лишь снимают происходящее на телефон и начинают вмешиваться только после нескольких ударов; одному из пытавшихся защитить потерпевшую злоумышленник тоже нанес удары.
После публикации ролика в социальных сетях материал попал в распоряжение полиции, которая установила участников инцидента. Один из них, 31‑летний мужчина, задержан в порядке статей 91–92 УПК РФ и водворён в ИВС.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве; вопрос об избрании меры пресечения решается.
