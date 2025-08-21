Ландшафтный пожар в Крыму: подробности

21 августа 2025, 21:35

МЧС: площадь лесного пожара в Крыму составила 7 тыс. га

Фото: istockphoto/Toa55

Площадь ландшафтного пожара в Крыму предварительно оценивается примерно в 7 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.