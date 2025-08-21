Ландшафтный пожар в Крыму: подробности
Площадь ландшафтного пожара в Крыму предварительно оценивается примерно в 7 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Угроза распространения огня на четыре населённых пункта — Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка (Белогорский и Раздольненский районы) — была ликвидирована.
Два вертолёта Ми‑8 МЧС совершили 27 сбросов воды общим объёмом 81 т. Наземные расчёты работают с ранцевыми огнетушителями и хлопушками, прокладывают и проливают кромку при помощи пожарно‑спасательных автомобилей. Всего к ликвидации возгорания привлечены более 330 человек и около 70 единиц техники.
По уточнённым данным, возгорание сухой растительности началось в Советском районе села Лучевое и затем перекинулось на земли Белогорского района; для недопущения перехода огня на сёла Малиновка и Васильевка была переброшена аэромобильная группировка МЧС и задействована авиация.
