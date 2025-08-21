Достижения.рф

Военный истребитель американского производства загорелся и разбился в Малайзии

Фото: iStock/Patrick Gross

Военный истребитель F/A-18 Hornet производства США загорелся и рухнул на землю в Малайзии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что бомбардировщик Королевских ВВС Малайзии вспыхнул во время набора высоты на взлётно-посадочной полосе в аэропорту имени Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куатане. После непродолжительного полёта горящий в воздухе самолёт спикировал вниз и разбился о поверхность земли.

Оба пилота успели вовремя катапультироваться. В настоящее время они находятся в больнице. Об их состоянии не сообщается.

Точные причины произошедшего в скором времени выяснят компетентные органы.

Анастасия Чинкова

