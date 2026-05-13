«У обезьян таких губ нет»: в Оренбуржье врача уволили после скандала

13 мая 2026, 15:47

В Оренбуржье терапевта уволили после скандала с пациенткой

Жительницу Оренбургской области госпитализировали из-за камней в жёлчном пузыре. Перед операцией терапевт около 20 минут обсуждала внешность пациентки и сравнивала её губы с «обезьяньими». Из-за этой сцены помощь задержалась. Об этом пишет «Baza».