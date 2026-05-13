«У обезьян таких губ нет»: в Оренбуржье врача уволили после скандала
Жительницу Оренбургской области госпитализировали из-за камней в жёлчном пузыре. Перед операцией терапевт около 20 минут обсуждала внешность пациентки и сравнивала её губы с «обезьяньими». Из-за этой сцены помощь задержалась. Об этом пишет «Baza».
По словам Марьям, медик вместо осмотра устроила «модный приговор». Девушка ждала срочное вмешательство, но сначала выслушала резкие замечания о внешности. Хирурги позже провели операцию. После огласки руководство больницы уволило терапевта за нарушение врачебной этики. Главврач принёс пациентке извинения.
