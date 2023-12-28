В Ростовской области суд в три раза скостил срок священнику-педофилу

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Настоятель Никольского храма, который летом отправился в колонию за 7 лет за домогательства к приёмным детям, выйдет на свободу через полгода. Педофилу скостили срок в три раза. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Дело переквалифицировали. Теперь Сергей Лысенко проходит по статье о «Развратных действиях» уже без насилия. Ростовский областной приговорил его к двум с половиной годам вместо семи.
Учитывая, что Лысенко с декабря 2021 года находился в СИЗО, ему зачтут эти дни. А значит, уже через полгода священник окажется на свободе.
Священник попал в поле зрения СК в 2020 году. Его приемные дочки написали заявления о домогательствах. Кроме того, вместе с ними к правоохранителям обратилась супруга Сергея. Она рассказывала о жестоком поведении мужа под алкоголем. Одна из дочерей от показаний отказалась.
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Учитывая, что Лысенко с декабря 2021 года находился в СИЗО, ему зачтут эти дни. А значит, уже через полгода священник окажется на свободе.
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Алина Юрчак