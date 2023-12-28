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В Ростовской области суд в три раза скостил срок священнику-педофилу

Don Mash: В Ростовской области священнику-педофилу скостили срок в три раза
28 декабря 2023, 15:23
Фото: istock / AMilkin

Фото: istock / AMilkin

Настоятель Никольского храма, который летом отправился в колонию за 7 лет за домогательства к приёмным детям, выйдет на свободу через полгода. Педофилу скостили срок в три раза. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Дело переквалифицировали. Теперь Сергей Лысенко проходит по статье о «Развратных действиях» уже без насилия. Ростовский областной приговорил его к двум с половиной годам вместо семи.

Учитывая, что Лысенко с декабря 2021 года находился в СИЗО, ему зачтут эти дни. А значит, уже через полгода священник окажется на свободе.


Священник попал в поле зрения СК в 2020 году. Его приемные дочки написали заявления о домогательствах. Кроме того, вместе с ними к правоохранителям обратилась супруга Сергея. Она рассказывала о жестоком поведении мужа под алкоголем. Одна из дочерей от показаний отказалась.

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МВД: В Якутске мигранты открыли стрельбу на стройке
28 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мигранты открыли стрельбу на стройке в Якутске, два человека пострадали, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось на стройке по Вилюйскому тракту.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения», — прокомментировал ситуацию представители министерства внутренних дел.

Отмечается, что в настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что будут лишать приобретённого гражданства лиц, совершивших противоправные деяния.

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#стрельба
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Уголовное дело возбудили по факту покушения на «яичного бизнесмена» Ширяева
28 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Akintevs

В Воронежской области сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту покушения на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
Отмечается, что дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данной статье, срок лишения свободы составляет от шести до одиннадцати лет.

Напомним, покушение произошло вечером 27 декабря. Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не постарадал.

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Жительница Ростова обвиняет «Мистера Вселенная» в извращенном насилии

В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве юноши в общежитии
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#депутат
#рф
#покушение
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Жительница Ростова обвиняет «Мистера Вселенная» в извращенном насилии
28 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/sruilk

В Ростове-на-Дону экс-девушка известного спортсмена обвиняет его в том, что он на протяжении нескольких дней избивал её и насиловал в извращенной форме.
РЕН ТВ пишет, что девушку освободили полицейские. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что это «Мистер Вселенная», которого отпустили на свободу.

Женщина боится за свою жизнь. Корреспондент Борис Корягин выяснил, что эта история не единичная в жизни бодибилдера.

По словам Анастасии Панковой, она стала жертвой извращенца. Он удерживал её в машине около мусорных баков 3 дня.

«Он выходил, обходил, открывал двери и на лицо мне ходил в туалет», –говорит пострадавшая Анастасия Панкова.
По словам девушки, известный в городе спортсмен-бодибилдер, победитель конкурса «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко познакомился с пострадавшей в одном из ресторанов. Отношения переросли в романтические, а потом в интимные.

По словам девушки, он покорил её заботой в первые пять дней. Пострадавшая росла без родителей, поэтому оценила заботу.
А потом романтика прошла, и девушка заметила странности, перерастающие в откровенные извращения.

«Разрывы слизистой прямой кишки, различной степенью эпителизации. Мой директ со дня, когда я взяла Анастасию под защиту, просто завален. Я уже сбилась со счету, сколько девочек мне пишут, которые были в такой же ситуацией с Кривенко Эдуардом»,- рассказывает адвокат Анастасии Панковой Наталья Бабиева
Медики зафиксировали многочисленные повреждения на теле и внутренних органов.

По словам Анастасии, Кривенко запугивал ее и снимал на телефон, заставлял говорить на камеру, что она проститутка и будет исполнять его извращенные фантазии. Потом забрал телефон и переписывался от ее имени с подругой девушки Ириной, которая и спасла девушку.

В итоге Эдуарда Кривенко доставили в отдел, опросили и отпустили домой.

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#отношения
#насилие
#изнасилование
#общество
#полиция
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В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве юноши в общежитии
В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве 16-летнего парня в общежитии
28 декабря 2023, 15:48

Фото: istock / Thomasaf

Суд в Кузбассе задержал подростка, обвиняемого в убийстве сверстника в общежитии. Парень также ранил двух соседей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Студенту предъявляются обвинения по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Парня заключили в следственный изолятор по ходатайству следствия.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 декабря в результате массовой драки парень ранил трех подростков. Один из них умер, еще один находится в стабильно тяжелом состоянии.

Также до этого сообщалось, что в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летней матери бойца специальной военной операции. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#покушение
#нож
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Росгвардейцы вывели более 40 жильцов из задымлённого дома в Ступине
28 декабря 2023, 15:42

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Ступине прапорщики полиции Александр Панов, Алёна Аринушенко и Мария Фетисова эвакуировали из задымлённого подъезда жилого дома свыше 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступило сообщение о том, что сработала охранная сигнализация в магазине в посёлке Михнево. Прибыв на вызов, правоохранители увидели густой дым, поднимающийся из торгового помещения на первом этаже. Росгвардейцы вызвали пожарный расчёт, оцепили территорию и начали эвакуацию жильцов. В итоге они вывели из задымлённого помещения более 40 человек», – говорится в сообщении.
Затем на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

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#московская область
#подмосковье
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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
28 декабря 2023, 15:33

Фото: iStock/Motortion

Российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.

Народный артист был госпитализирован с признаками инфаркта. Предполагалось, что усугубление состояния возникло на фоне осложнений от ковида.

Прежде сообщалось, что Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре.

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#артист
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В Екатеринбурге эскалатор в ТЦ зажевал ногу пятилетнего мальчика
28 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/hallojulie

В торговом центре Екатеринбурга эскалатор зажевал ногу ребёнку, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, происшествие случилось в торговом центре «Карнавал».

По словам очевидцев, в момент, когда ногу пятилетнего ребёнка «зажевал» эскалатор, рядом с ним родителей не было.

«Я видела, как они ехали-ехали, а потом крики. Он был с мамой, всё было спокойно, она стояла за ним. И тут она отошла — и крики, вообще непонятно, каким образом (это произошло)», — прокомментировал ситуацию очевидец, находившийся в ТЦ в момент происшествия.

Ребёнка госпитализировали, в настоящий момент врачи борются за шанс оставить ребёнку все пальцы на пострадавшей нога. Пока что есть вероятность, что один из них придётся ампутировать.

На месте происшествия работают следователи.

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#следователи
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#екатеринбург
#ребёнок
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Россиянин резал колбасу для романтического ужина и попал в реанимацию
Петербуржец попал в реанимацию с ножевым ранением после романтического ужина
28 декабря 2023, 14:17

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию Елизаветинской больницы с ножевым ранением после ужина с девушкой. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, в больницу доставили молодого человека с проникающим ножевым ранением левой части груди. Бригаду сокрой помощи вызвала его девушка. Она сказала, что ее благоверный резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на нож.

Позже стало известно, что она не договорила и между ними произошел конфликт. Но девушка уверяет, что не трогала возлюбленного. Как нож оказался в груди парня, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#нож
#больницы
#девушка
#травма
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На Урале подросток временно ослеп после нападения соседа
В Екатеринбурге подросток на время ослеп после нападения соседа из-за шума
28 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / znm

В Екатеринбурге 17-летний парень лишился зрения после конфликта с соседом. Мужчина выстрелил подростку в лицо из аэрозольного пистолета с перцовкой. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Скандал произошел в подъезде екатеринбургской многоэтажки по улице Короленко. Молодей человек пришел в гости к другу. Подростки зашли в подъезд и стали громко смеяться и говорить, что разозлило соседа.

Сначала мужчина сделал подросткам замечание, но они проигнорировали его. Тогда он достал аэрозольный пистолет с перцовым газом и выстрелил в лицо одному из подростков, пострадавший на некоторое время потерял зрение.

Родители юноши обратились в полицию, буйного соседа задержали. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить полиции.

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