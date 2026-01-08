Деда Мороза увезли с инсультом в больницу после детского утренника в Москве
Baza: Деда Мороза забрали в больницу с утренника с инсультом в Москве
В Москве 46-летнему аниматору, выступавшему в образе Деда Мороза, стало плохо прямо во время детского утренника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, мужчина почувствовал резкое недомогание, однако попытался продолжить программу, чтобы не испортить праздник. Вскоре у него появилась слабость, перекосило часть лица и нарушилась координация.
Очевидцы рассказали, что дети, увидев, как Дед Мороз теряет равновесие, решили, что он «тает» от жары, и пытались помочь, прикладывая лед.
На место вызвали скорую, аниматора госпитализировали. Врачи диагностировали инсульт.
