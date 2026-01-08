Деда Мороза увезли с инсультом в больницу после детского утренника в Москве

08 января 2026, 12:21

Baza: Деда Мороза забрали в больницу с утренника с инсультом в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве 46-летнему аниматору, выступавшему в образе Деда Мороза, стало плохо прямо во время детского утренника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.