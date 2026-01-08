Стал известен диагноз отравившихся в Сочи юных регбистов

08 января 2026, 11:14

У отравившихся в отеле Сочи юных регбистов выявили норовирус

Фото: iStock/Golfcuk

У юных регбистов, отравившихся в гостинице в Сочи, обнаружили норовирус II генотипа. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.





Дети находятся под круглосуточным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Контактные также находятся под присмотром. Новых заболевших среди них не выявили.





«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа», — говорится в сообщении.