Стал известен диагноз отравившихся в Сочи юных регбистов
У отравившихся в отеле Сочи юных регбистов выявили норовирус
У юных регбистов, отравившихся в гостинице в Сочи, обнаружили норовирус II генотипа. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.
Дети находятся под круглосуточным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Контактные также находятся под присмотром. Новых заболевших среди них не выявили.
«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа», — говорится в сообщении.Напомним, 20 спортсменов в возрасте 10-12 лет отравились во время соревнований в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. В связи с происшествием надзорное ведомство организовало проверку.