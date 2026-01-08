Достижения.рф

Стал известен диагноз отравившихся в Сочи юных регбистов

У отравившихся в отеле Сочи юных регбистов выявили норовирус
Фото: iStock/Golfcuk

У юных регбистов, отравившихся в гостинице в Сочи, обнаружили норовирус II генотипа. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.



Дети находятся под круглосуточным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Контактные также находятся под присмотром. Новых заболевших среди них не выявили.


«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 спортсменов в возрасте 10-12 лет отравились во время соревнований в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. В связи с происшествием надзорное ведомство организовало проверку.
