Российская школьница родила и выбросила ребенка в мусорку

08 января 2026, 12:14

На Алтае 17-летняя девушка родила и выбросила ребенка в мусорку

Фото: iStock/Miravision

На Алтае 17-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорку. Об этом сообщает NGS22.ru со ссылкой на СУ СК по региону.