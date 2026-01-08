Российская школьница родила и выбросила ребенка в мусорку
На Алтае 17-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорку. Об этом сообщает NGS22.ru со ссылкой на СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в ночь на 7 января в селе Усть-Калманка. Школьницу, проживающую в общежитии лицея № 56, доставили в больницу города Алейска с кровотечением. Сначала она выдала его за менструацию, но врачи установили факт родов.
Девушка призналась, что родила девочку и самостоятельно оторвала пуповину. После этого она положила младенца в коробку и выбросила в уличный контейнер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок изначально родился мертвым.
Сейчас следователи проводят проверку. Краевой прокурор поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пассажиры автобуса принимали роды у 15-летней девочки.
Читайте также: