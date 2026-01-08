В Екатеринбурге девушку госпитализировали после купания в уличном чане
Девушку госпитализировали после купания в уличном чане в Екатеринбурге. Во время отдыха ей внезапно стало плохо: она потеряла сознание, а позже у неё начались судороги.
По информации Telegram-канала Shot, компания девушек отдыхала вместе и решила искупаться в горячем чане с грейпфрутом на морозе. После купания подруги зашли в дом, где одной из участниц стало резко хуже. У неё потемнело в глазах, после чего она потеряла сознание.
Подруге сразу вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, девушка посинела, её начало трясти, появились судороги. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации для обследования. В больнице ей сделали КТ головного мозга, взяли анализы крови, после чего отпустили домой.
Врачи отмечают, что купание в чане зимой связано с рисками из-за резкого перепада температур. После выхода из горячей воды сосуды не успевают сузиться, что может вызвать скачки давления и нагрузку на сердце. Опасность возрастает при усталости, обезвоживании и употреблении алкоголя.
