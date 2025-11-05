Дедушка год насиловал маленькую внучку: правда всплыла три года спустя

05 ноября 2025, 18:05

В Сингапуре дедушка год изнасиловал девятилетнюю внучку сожительницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

69-летнего житель Сингапура отправится на 20 лет в тюрьму за изнасилование внучки своей сожительницы. Об этом сообщает The Straits Times.