Дедушка год насиловал маленькую внучку: правда всплыла три года спустя
В Сингапуре дедушка год изнасиловал девятилетнюю внучку сожительницы
69-летнего житель Сингапура отправится на 20 лет в тюрьму за изнасилование внучки своей сожительницы. Об этом сообщает The Straits Times.
Пожилой педофил совершал преступления в период с 2016 по 2017 год. В то время девочке было девять лет. О случившемся стало известно лишь три года спустя, когда школьница в беседе с психологом призналась, что с ней делал неродной дедушка. Вскоре этой ситуацией занялись в Службе защиты детей.
Суд установил, что пенсионер надругался над ребенком не менее десяти раз. Его арестовали в сентябре того же года, а приговор вынесли 3 ноября 2025-го.
