Выкинул кота из окна и изнасиловал двух девочек: в Москве осудили скандально известного блогера
Стрит-арт художника Ивана Лебедева (псевдоним — Namer) приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
30 марта стало известно, что мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа. Он заявил, что сделал это под влиянием эмоций. По его словам, питомец в очередной раз сломал свой лоток, и это его расстроило. Еще одной причиной блогер назвал разочарование в связи с тем, что футбольная команда «ПСЖ» проиграла и не стала чемпионом Франции.
Позже он выложил видео с котом и заверил, что с тем все в порядке, однако ситуацией заинтересовалась прокуратура.
10 июня Лебедева арестовали за групповое изнасилование. Следователи выяснили, что 6 июня он вместе с товарищем склонил двух девочек к употреблению наркотиков, а после надругался над ними.
