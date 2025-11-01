Выкинул кота из окна и изнасиловал двух девочек: в Москве осудили скандально известного блогера

01 ноября 2025, 19:45

Выкинувший кота из окна блогер Иван Namer получил 1,5 года

Фото: iStock/artisteer

Стрит-арт художника Ивана Лебедева (псевдоним — Namer) приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».