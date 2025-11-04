В Индии мужчина не смог изнасиловать девочку и поджег ее дом из мести
В индийском штате Одиша мужчина пытался изнасиловать девочку и поджег ее дом после того, как семья обратилась в полицию. Об этом сообщает издание Sambad English.
Все произошло поздней ночью, когда педофил проник в дом, чтобы надругаться над ребенком. Пострадавшая оказала сопротивление, закричав и ударив его деревянной палкой. После этого к ней в комнату бросились родители, однако злоумышленник успел сбежать.
Перед тем как скрыться, он пригрозил своей жертве, что отомстит, если она расскажет о случившемся. Несмотря на угрозы расправы, семья написала заявление в полицию. Узнав об этом, мужчина вернулся и поджег дом.
«Огонь удалось потушить, и пострадала лишь часть окна. Семья осталась невредимой», – говорится в материале.Для поимки преступника сформировали специальную оперативную группу. Известно, что ранее подозреваемый состоял в местной запрещенной группировке и отбывал наказание за вымогательство.