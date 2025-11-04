Российский турист на Гоа забрался в спальню к спящей незнакомке и начал трогать её
Необычный инцидент произошёл в одном из отелей индийского штата Гоа: российский турист ночью залез в комнату постоялицы, приняв её за свою девушку.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», россиянка прилетела на курорт отдыхать с матерью. В первый день она заметила, что на пляже за ней наблюдает мужчина. Ночью девушка проснулась от прикосновений – в её спальне стоял тот самый незнакомец. Он проник в номер через балкон и начал к ней приставать. Туристка закричала, после чего мужчина поспешно выпрыгнул со второго этажа и сбежал.
Позже выяснилось, что это московский ресторатор Сергей, отдыхавший в Гоа со своей возлюбленной. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии наркотического опьянения и попросту перепутал номера. Когда сотрудники отеля нашли его, Сергей сделал вид, что спит, но вскоре его разоблачили.
Инцидент решили не доводить до полиции – администрация выгнала Сергея и его спутницу из отеля, а пострадавшая призналась, что не стала писать заявление, поскольку сильно испугалась ночного визита.
