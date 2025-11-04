Российский турист на Гоа забрался в спальню к спящей незнакомке и начал трогать её

04 ноября 2025, 15:28

Российский турист на Гоа забрался в спальню незнакомки, приняв её за свою девушку

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Необычный инцидент произошёл в одном из отелей индийского штата Гоа: российский турист ночью залез в комнату постоялицы, приняв её за свою девушку.