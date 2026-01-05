Дедушка годами насиловал внучку и делал снимки обнажённого ребёнка
68-летнего американца обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает Charlotte Alerts.
17-летняя девушка обратилась в полицию в июне прошлого года. Она заявила, что её дедушка совершал в отношении неё насилие, когда ей было от 10 до 13 лет. По словам потерпевшей, инциденты происходили несколько раз в неделю.
Мужчина показывал ей непристойные видео и создавал фотоснимки. Эти материалы он хранил в своём кабинете, куда никому не разрешал входить. В ходе расследования полиция обнаружила на телефоне подозреваемого соответствующие фотографии.
Пенсионер сначала отрицал обвинения, но через три дня вернулся, чтобы изменить показания. Он пытался удалить файлы, но специалисты восстановили материалы. Следствие предъявило американцу 16 пунктов обвинения, восемь из которых касаются развратных действий.
