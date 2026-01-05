Дедушка годами насиловал внучку и делал снимки обнажённого ребёнка

05 января 2026, 11:48

В США пенсионера обвинили в 16 преступлениях против несовершеннолетней внучки

Фото: Istock/SB Arts Media

68-летнего американца обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает Charlotte Alerts.