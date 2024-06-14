Дедушка и две внучки погибли во время пожара в Свердловской области

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Трагедия произошла в посёлке Кузино Свердловской области. Во время пожара погибли дедушка и две его внучки пяти и семи лет.
Возгорание началось ночью, когда жильцы дома спали, передаёт региональная служба МЧС. Спастись сумела только взрослая женщина. После того, как пожарные справились с огнём, в доме были обнаружены тела дедушки и двух малолетних внучек. Известно, что девочек привезли на лето к дедушке с бабушкой.
По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электрической проводки, вызвавшей короткое замыкание. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Александр Бойцов