Дедушка и две внучки погибли во время пожара в Свердловской области

Главная военная прокуратура РФ передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о государственной измене. Мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы России и Украины — они хотели воевать на стороне украинских войск. Об том пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.