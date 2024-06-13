Трёхмесячный ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье

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В Волоколамске трёхмесячный ребёнок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«По данным следствия, 13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание», — говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом уточняется, что после того, как пожар был потушен, в доме нашли обгоревшие тела троих взрослых и трехмесячного ребенка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что в жилом доме Зеленограда вспыхнул пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили труп пожилой женщины.
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