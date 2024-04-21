Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне

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Пять человек, включая трёхмесячного ребёнка, пострадали при пожаре в московской сауне, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар разгорелся около 7 часов утра на цокольном этаже частного 4-этажного дома по улице Адмирала Лазарева в Южном Бутово.
В сауне, площадь которой составляет 20 квадратных метров, загорелись вещи и мебель. Прибывшие к месту происшествия пожарные увидели, как из окна таунхауса валит густой чёрный дым.
Семь человек, который находились в доме в момент возгорания, смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали пять человек, среди которых трёхмесячный ребёнок и 14-летний подросток. Двоих человек пришлось госпитализировать. Ещё троим, включая детей, госпитализация не потребовалась.
Возгорание успешно ликвидировали.
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Евгения Парфентьева