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Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне

21 апреля 2024, 09:26
Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Пять человек, включая трёхмесячного ребёнка, пострадали при пожаре в московской сауне, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, пожар разгорелся около 7 часов утра на цокольном этаже частного 4-этажного дома по улице Адмирала Лазарева в Южном Бутово.

В сауне, площадь которой составляет 20 квадратных метров, загорелись вещи и мебель. Прибывшие к месту происшествия пожарные увидели, как из окна таунхауса валит густой чёрный дым.



Семь человек, который находились в доме в момент возгорания, смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали пять человек, среди которых трёхмесячный ребёнок и 14-летний подросток. Двоих человек пришлось госпитализировать. Ещё троим, включая детей, госпитализация не потребовалась.

Возгорание успешно ликвидировали.

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#москва
#госпитализация
Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым
21 апреля 2024, 08:44

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым, передает СПАС ГРАД.

Молодой человек поехал вместе с 84-летней бабушкой на дачу. В субботу, 13 апреля, парень поехал кататься на велосипеде и пропал.

Всю неделю подростка искали волонтёры, сотрудники полиции и СК РФ. В поисках также были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры.

Синий велосипед 15-летнего юноши у водоёма нашли охотники. Они вызвали водолазов и те обнаружили тело. В настоящее время неравнодушные жители Орехово-Зуево собирают денежные средства, чтобы помочь бабушке погибшего с организацией похорон.

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Британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Times: Гражданин Британии арестован по подозрению в шпионаже в пользу России
21 апреля 2024, 08:42

Фото: iStock/cyano66

В Лондоне арестовали гражданина Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу России, об этом пишет Times.
«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что суд запретил разглашать имя подозреваемого, поскольку расследование его дела связано с Контртеррористическим подразделением Скотленд-Ярда.

Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации, что попадает под статью недавно принятого в Великобритании закона.

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#россия
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«Жалеем»: Родственники мигранта, подозреваемого в убийстве москвича, извинились
Родственники мигранта Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича, извинились
21 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/simpson33

Родственники мигранта Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковки, извинились за его поступок, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, трагедия произошла 17 апреля на Краснодарской улицы столицы. Гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре рядом с жилым домом, после чего получил резонное замечание от москвича. Аббасов напал на мужчину и нанёс ему несколько ударов ножом, после чего скрылся. Москвич скончался.

«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передаёт SHOT слова родственников Аббасова.

Два брата Аббасова задержаны и находятся под арестом в Москве. Ещё одного брата мигранта всё ещё разыскивают.

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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня
21 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/Petrovich9

Мощные подземные толчки зарегистрировали у побережья Тайваня. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1. Информация о пострадавших при землетрясении не уточняется.

Угроза цунами не объявлялась. По информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Расстояние от ближайшего крупного населенного пункта составило 58 километров.

Ранее сообщалось, что Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань. Глубина эпицентра землетрясения составила порядка 10 км. Данных о жертвах и разрушениях в Чжаотуне не поступало.

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При крушении двух патрульных вертолетов в Японии один погиб, еще семеро пропали
21 апреля 2024, 07:26

Фото: iStock/BogdanV

Два патрульных вертолета SH-60K морских Сил самообороны Японии разбились в Тихом океане. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, передает NHK.
На борту воздушного судна находились восемь человек: одного из них достали из воды, спасатели продолжают поиски остальных. В операции задействованы восемь военных кораблей и пять самолетов.

В настоящее время причина катастрофы остается неизвестной. По данным источника, во время учений погода была благоприятной.

Отмечается, что вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через двадцать пять минут.

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Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки
21 апреля 2024, 05:08

Фото: iStpck/Bilanol

Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до опасной отметки в 630 см. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Ай,ашево вода поднялась до 600 см. В Калтане и Кондоме уровень воды достиг 500 см.

«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», – написал Кузнецов.

Ранее комитет по строительству города Орска Оренбургской области подсчитал количество домов, пострадавших от паводка. Эксперты обследовали 1,9 тысячи домов.

Ранее стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Практически во всех районах города наблюдались перебои с водой.

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#орск
#оренбургская область
#паводок
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Россияне возмутились бегавшим по детской площадке в одних трусах мужчине
Бегавший в трусах по детской площадке мужчина возмутил жителей Екатеринбурга
21 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/goodmoments

Жителей Екатеринбурга возмутил мужчина, бегаювший по детской площадке в нижнем белье, заявил один из очевидцев изданию Ura.ru.
Инцидент произошел днем 20 апреля в районе Уралмаша. По неизвестным причинам мужчина бегал по детской площадке в нижнем белье. По словам очевидцев, это произошло из-за жары.

«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», – рассказали россияне.

Ранее на Бали россиянин с оголенным торсом нарушил правила дорожного движения. Видеозапись была сделана одним из водителей на платной дороге Бали – Мандала 12 апреля. На кадрах видно, как мужчина на мотоцикле нарушает скоростной режим и правила движения по полосам на оживленной автомагистрали. Видно, что на мотоциклисте нет шлема, а его тело обнажено.

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Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта находится в бегах

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#екатеринбург
#детская площадка
#дети
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Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта находится в бегах
Брат убившего москвича из-за парковки мигранта Аббасова сбежал
21 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/artolympic

Еще один брат азербайджанца Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича из-за штрафа за парковку в московском районе Люблино, находится в бегах, передает Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о 29-летнем Ельшане Аббасове.

Подозреваемый в убийстве москвича за штрафстоянку и два его брата были задержаны и доставлены в Москву.

17 апреля 21-летний Аббасов зарезал автомобилиста, который припарковался на тротуаре возле высотного жилого дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся с места происшествия. При обыске в доме у него было обнаружено 44 миллиона рублей.

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#убийство
#розыск
#парковка
#уголовное дело
#азербайджан
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В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП
В ЛНР шесть человек погибли во время столкновения двух автомобилей
21 апреля 2024, 00:41

Фото: iStock/Anton Novikov

Шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.
Инцидент произошел на трассе Р-343 «Луганск-Лисичанск» в районе села Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi Pajero. Кроме того, жертвами стали водитель и три пассажира автомобиля УАЗ, пассажир автомобиля УАЗ был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу в критическом состоянии.

Ранее в Саратовской области четыре человека погибли в результате ДТП.

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#пассажиры
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