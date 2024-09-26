Педофил-рецидивист сбежал из психбольницы на Сахалине

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Несколько часов назад 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы. Его привезли туда из следственного изолятора для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.
С собой беглецу удалось прихватить ножницы, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, вырвавшись из здания больницы, преступник вскочил на подвернувшийся мопед и укатил на нём в сторону села Новотроицкого в Анивском районе, находящегося в десяти километрах от больницы. Сейчас его ищут в населённом пункте, а также прочёсывают окрестности. К поискам сбежавшего преступника в виду его особой опасности привлечён спецназ. Жителей села попросили не покидать дома и не выпускать на улицу детей.
Нагорнов в данный момент находится под следствием. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец уже имеет множество судимостей за разбой, кражи и сексуальные преступления.
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Александр Бойцов