Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в Подмосковье

Фото: istockphoto/Rafa Jodar
В подмосковном Красногорске 25-летний любитель «клубнички» домогался 12-летней девочки. В лифте многоэтажного дома он хватал её, целовал и чудом не успел изнасиловать.
Свою жертву молодой извращенец выследил ещё на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчина зашёл следом за ней в подъезд, а затем и в лифт. Там он принялся хватать девочку за ягодицы, целовать её в щёки, пытался поцеловать и в губы. На своём этаже, к счастью, не на самом высоком, потрясённая школьница выскочила из кабины и затрезвонила в свою квартиру, а также принялась барабанить в дверь кулаками. Испуганный несостоявшийся насильник уехал на лифте вниз.
Дома заплаканная девочка рассказала обо всём родителям, а те немедленно обратились в полицию. По горячим следам правоохранители быстро вычислили и задержали любителя сладенького. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья по имени Абдулхамид. Он жил в соседнем с девочкой доме, причём не имея временной регистрации и официального трудоустройства. Извращенец женат, у него есть ребёнок.
Возбуждено уголовное по статье за развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За это преступление мигранту, чересчур любящему детей, может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Дома заплаканная девочка рассказала обо всём родителям, а те немедленно обратились в полицию. По горячим следам правоохранители быстро вычислили и задержали любителя сладенького. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья по имени Абдулхамид. Он жил в соседнем с девочкой доме, причём не имея временной регистрации и официального трудоустройства. Извращенец женат, у него есть ребёнок.
Возбуждено уголовное по статье за развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За это преступление мигранту, чересчур любящему детей, может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Александр Бойцов