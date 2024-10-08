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Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в Подмосковье

08 октября 2024, 15:13
Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В подмосковном Красногорске 25-летний любитель «клубнички» домогался 12-летней девочки. В лифте многоэтажного дома он хватал её, целовал и чудом не успел изнасиловать.
Свою жертву молодой извращенец выследил ещё на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчина зашёл следом за ней в подъезд, а затем и в лифт. Там он принялся хватать девочку за ягодицы, целовать её в щёки, пытался поцеловать и в губы. На своём этаже, к счастью, не на самом высоком, потрясённая школьница выскочила из кабины и затрезвонила в свою квартиру, а также принялась барабанить в дверь кулаками. Испуганный несостоявшийся насильник уехал на лифте вниз.

Дома заплаканная девочка рассказала обо всём родителям, а те немедленно обратились в полицию. По горячим следам правоохранители быстро вычислили и задержали любителя сладенького. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья по имени Абдулхамид. Он жил в соседнем с девочкой доме, причём не имея временной регистрации и официального трудоустройства. Извращенец женат, у него есть ребёнок.



Возбуждено уголовное по статье за развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За это преступление мигранту, чересчур любящему детей, может грозить до восьми лет лишения свободы.

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#подмосковье
Бывший кандидат в мэры Кривого Рога покончил с собой на Украине
Экс-кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика нашли мертвым на Украине
08 октября 2024, 14:43

Фото: istock/tiero

Экс-кандидата в мэры Кривого Рога и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината группы «Метинвест» Дмитрия Шевчика нашли мертвым на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Известно, что тело бывшего кандидата в мэры нашли на территории турбазы в Кудашевке под Кривым Рогом. По предварительной версии, Шевчик покончил с собой.

До этого, в 2021 году, также был найден мертвым Константин Павлов, который обошел Шевчика и выиграл выборы мэра Кривого Рога. По официальным данным, Павлов тоже покончил с собой.

Дмитрию Шевчику было 47 лет. Он возглавлял горно-обогатительный комбинат с 2015 по 2020 год. По данным СМИ, Шевчик имел связи с украинскими миллиардерами, среди которых были собственник «Метинвеста» Ринат Ахметов и владелец Smart Holding Вадим Новинский.

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«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

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#украина
#кривой рог
#смерть
#чиновники
#мэр
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«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале
Альпинисты начали сбор средств для эвакуации тел погибших в Непале товарищей
08 октября 2024, 13:40

Фото: личная страница Александра Душейко

Российские альпинисты открыли сбор средств для эвакуации тел товарищей, которые погибли при восхождении на году Дхаулагири в Непале. Тела необходимо забрать с высоты 6 000 метров, рассказал вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.
«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с места, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет лавинами», — цитирует Чернышева РИА Новости.

По словам вице президента федерации альпинизма, местная вертолетная компания запросила огромную сумму для вывоза тел.

Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркивровали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.

Высота горы Дхаулагири в Гималаях составляет 8167 метров. Она находится в центральной части Непала и считается одной из самых сложных для восхождения в этом районе.

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#альпинист
#горы
#маршрут
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Загадочные двойники в метро: что случилось с пропавшей спортсменкой из Дагестана Цомартовой и где она сейчас
В метро Москвы заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку Цомартову
08 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/syahrir maulana

У родителей пропавшей 22-летней спортсменки Анны Цомартовой вновь проявилась надежда на спасение дочери. В конце сентября пассажиры московского метро заметили девушку, очень похожую на неё.
Мать пропавшей Диана Цомартова в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказала, что ей позвонила незнакомка, неравнодушная к ситуации, произошедшей в семье. Она долго сомневалась, что разговаривает именно с матерью Анны, но потом всё же решилась рассказать и показать кадр, на котором запечатлена очень похожая на Цомартову девушка.

Мать пропавшей попросила девушку обратиться в полицию, но участковый заявил, что программа распознавания лиц, установленная в столичной подземке, не дала бы Анне просто так зайти в метро.

Делом заинтересовался Бастрыкин



После этого Цомартовы рассказали о произошедшем на федеральном телеканале, и делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования дела о пропаже девушки.

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Фото из метро Москвы не первое



Также врач, к которому обратились Цомартовы, изучил фотографию из метро Дубая, сделанную в начале сентября. Её прислала одна из неравнодушных подписчиц Telegram-канала родителей пропавшей. Ей даже удалось поговорить с незнакомкой. Она подошла к ней и по-русски спросила: «Анна, это ты?», после чего та, тоже по-русски, ответила, что женщина обозналась и вышла из вагона на следующей станции.

По заверениям врача, на фотографии действительно запечатлена Анна. Родители попытались достать записи с камер видеонаблюдения дубайского метрополитена, но в посольстве им отказали. Не дал результатов и запрос в «Красный крест».

Что произошло


Напомним, что Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года в Дагестане. Она приехала в Каспийск на соревнования по тайской борьбе. Потерпев поражение, расстроенная спортсменка отправилась к морю, после чего её никто не видел.

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Предполагаемая причина случившегося



Одна из знакомых Анны предположила, что причиной исчезновения девушки могла стать её неразделённая влюблённость в тренера Верди Тариева, который долгие годы занимался с Цомартовой тайским боксом. В последние полгода перед исчезновением спортсменки, у неё с тренером участились разногласия из-за того, что девушка перестала его слушать.

После переезда семьи в другой город, Анна якобы неоднократно писала тренеру, что сильно скучает по нему. Сам же Тариев не исключает, что спортсменка действительно могла быть влюблена в него.

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Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
Среди погибших в Непале оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Душейко
08 октября 2024, 11:53

Фото: личная страница Александра Душейко

Среди погибших Непале российских альпинистов оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Александр Душейко. Он был обладателем звания «Снежный барс». Об этом сообщает 8 октября The Himalayan Times со ссылкой на спасателей.
Как выяснилось, изначально в экспедицию должны были войти 15 человек, но позже некоторые отказались от восхождения на году Дхаулагири.

23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» Душейко написал, у альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. В тот момент участники поставили третий лагерь и обратно спустились ко второй на высоте 6700 м
«Залезли и промаркировали маршрут до 7238 м», — написал КМС.

В Непале погибли пять российских альпинистов. Их тела обнаружены при облете горы Дхаулагири. По данным представителя российского альпинистского сообщества Анны Пиуновой, спортсмены погибли из-за срыва связки.

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#горы
#маршрут
#спортсмены
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#тела
#альпинист
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Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве
Машина пробила ограждение и вылетела в реку в Москве
08 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/Omnesolum

На юге Москвы автомобиль пробил ограждение на набережной и вылетел в реку. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы. Ночью автомобиль на большой скорости влетел в заграждение, пробил его и упал в Москву-реку.

Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из тонущей машины и подняться на берег. После этого они скрылись с места происшествия, а автомобиль ушёл на дно.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и водолазы. Экстренные службы поднимают автомобиль со дна. Водителя транспортного средства разыскивают.

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МЧС: На шахте в Якутии в результате обрушения породы погиб человек
08 октября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Adam88xx

На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии во время проходческих работ произошло внезапное обрушение породы. В результате трагического случая погиб один человек.
В телеграм-канале МЧС России сообщается, что обвал произошёл в очистном забое. В это время под землёй находились четверо горнорабочих. Три человека смогли эвакуироваться самостоятельно, однако один рабочий оказался под завалом. Тело погибшего 2003 года рождения извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России, указано в сообщении.

Шахта «Восточная Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар». К аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время на объекте ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая установит причины и обстоятельства гибели рабочего.

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#шахты
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В лесу под Волоколамском нашли заблудившегося охотника
08 октября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина отправился на охоту в Волоколамском городском округе и заблудился в лесу, найти обратную дорогу ему помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчина отправился на охоту в лес в районе деревни Вашурино Волоколамского округа. Спустя несколько часов он понял, что заблудился. По счастью, охотник взял с собой заряженный телефон, поэтому он смог обратиться за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.
Спасатели приехали в район поиска и начали прочёсывать лес, поддерживая связь с мужчиной по телефону и одновременно работая на отклик. Поисковые работы заняли около трёх часов, в результате спасатели нашли мужчину и вывели его из леса.

В результате происшествия охотник не пострадал, помощь врачей ему не понадобилась.

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В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек

Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
#волоколамский район
#спасатели
#охотники
#мособлпожспас
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В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек
08 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/abadonian

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из районов, граничащих с нефтебазой, где случился пожар, в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали более 1000 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. В городе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, пострадавших нет.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, — была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — поделился он.

Сообщается, что людей разместили в пансионатах и гостиницах города. Кроме того, они прошли медицинский осмотр.

Ранее стало известно, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях
08 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Rost-9D

В турецком аэропорту Измира задержали шестерых уроженок Узбекистана, которые пытались провезти девять кг золота в гениталиях. Для извлечения слитков понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, женщины прилетели в Турцию из ОАЭ. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой заранее знали о планируемой попытке провести золото. На выходе из аэропорта их задержали. Кроме того, задержали мужчину, приехавшего их встречать.

При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.

Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.

Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.

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