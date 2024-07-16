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«Были пьяные и одурели»: один из подростков раскаивается в содеянном на Кузбассе

16 июля 2024, 17:01
Фото: телеграм-канал СУ СК Кемеровской области

Фото: телеграм-канал СУ СК Кемеровской области

Дед подростка, который разгромил кладбище на Кузбассе, рассказал о том, как внук осознал свою ошибку.
Подростки, которых подозревают в осквернении воинских захоронений в селе Берёзово Кемеровской области, сделали это по глупости и теперь очень сожалеют о своём поступке. Об этом рассказал дедушка одного из подростков в беседе с изданием 360.ru.

«Они сделали это от глупости. Выпили лишнего, потеряли контроль над собой и пошли крушить памятники без какой-либо причины. Конечно, внук раскаивается, и мы тоже очень переживаем», — сказал пожилой мужчина.



По его словам, мать школьника находится в реанимации из-за тяжёлой болезни, а у него с женой нет накоплений. Он признался, что не знает, как быть, если им придётся возмещать ущерб за поступок внука.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что подростки сломали 96 памятников и восемь крестов. Их спугнула местная жительница, которая заметила, чем они занимаются. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Среди пострадавших мест захоронений есть могилы участников СВО. Следователи установили, что к этому причастны подростки 13 и 15 лет.

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В Ижевске мужчина сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа
16 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Ижевске : мужчина сбросил девочку-подростка с балкона 17 этажа и после этого совершил самоубийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«По информации от очевидцев, сегодня около трёх часов дня местный житель в состоянии алкогольного опьянения привёл девочку в подъезд дома на улице 10 лет Октября и вместе с ней поднялся на один из верхних этажей. После этого он выбросил её из окна и, по всей видимости, выпал сам», — сообщили в издании.

Погибший был 25-летним молодым человеком с проблемами психического здоровья. Полиция пытается установить, какие отношения связывали погибших.

В настоящее время прокуратура Индустриального района Ижевска проводит проверку на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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#подросток
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На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков
16 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / WangAnQi

На Ростовской атомной электростанции из-за автоматического срабатывания защиты был остановлен один из энергоблоков, сообщили в РИА Новости.
В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС был автоматически отключен от сети из-за проблем с турбогенератором. Причины неполадок выясняются. Радиационный фон в норме.

«Энергоблок был отключен автоматически из-за проблем с турбогенератором. Причины произошедшего устанавливаются. Радиационный фон в норме», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.

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#ростов
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В Рязанской области при очистке коллектора скончался мужчина
Прокуратура РФ: рабочий погиб во время очистки канализационного коллектора
16 июля 2024, 16:49

Фото: IStock/FooTToo

Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Ведомство уточняет, что утром трое рабочих спустились в коллектор для очистки канализации. Один из сотрудников скончался от отравления газами.

Причины происшествия вскоре будут установлены. Предварительно, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

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#происшествия
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Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой
16 июля 2024, 16:23

Фото: istockphoto/ronstik

Заместитель начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Северной Осетии Григорий Авакян задержан за изнасилование подчинённой. По словам девушки, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.
Вызвав её к себе в кабинет, Авакян начал приставать и склонять к близости, передаёт телеграм-канал Baza. Девушка сначала отбивалась, но потом не смогла сопротивляться — по её словам, насильник что-то подмешал ей в питьё, так как она ослабела, потеряла контроль над телом и даже не смогла позвать на помощь. Насилие продолжалось около часа.

После случившегося девушка, работающая старшим прокурором, обратилась к руководству республиканской прокуратуры. Ей пообещали во всём разобраться, но одновременно потребовали не писать заявление, чтобы не создавать ненужной шумихи. По словам потерпевшей, Авакян в тот же день, чтобы откупиться, оставил в её машине миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся.

Девушка всё-таки написала заявление, а также передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Она также потребовала провести тест на детекторе лжи, который успешно прошла. Когда правоохранители пришли в кабинет Авакяна, их сначала долго туда не пускали. Затем выяснилось, что пропали все записи с камер видеонаблюдения, а в помещении чисто случайно в это время начался плановый ремонт, который уничтожил все улики.

Замначальника отдела уволился из прокуратуры. Сегодня Григория Авакяна задержали. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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Порошенко решил внести залог за организатора подрыва «Северных потоков»
Геращенко: Порошенко внесет залог за подозреваемого в подрыве газопроводов РФ
16 июля 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Об этом председатель фракции «Европейской солидарности» в украинском парламенте Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook*.
Сумма залога составляет свыше 9 миллионов гривен (около 19 миллионов российских рублей). Адвокат осужденного заявил, что его подзащитный не сможет выплатить такую сумму.

О причастности Червинского к подрыву российских газопроводов неоднократно писали зарубежные издания. The Washington Post сообщало, что он лично не занимался подрывом, но координировал действия украинских военных, а во главе всей операции стоял экс-глава ВСУ Валерий Залужный.

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*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#газопровод
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Пьяный житель Дубны танцевал голый перед семилетней девочкой
SHOT: извращенец из Дубны танцевал голый перед маленькой девочкой
16 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/Besides the Obvious

Подмосковный извращенец превратил Атомный пляж в нудистский: пьяный житель Дубны устроил голые танцы перед семьёй с семилетней девочкой, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Накануне семья вместе с маленькой дочкой решили отдохнуть на вечернем пляже. Там оказались двое распивающих алкоголь мужчин, которые постоянно приставали к другим отдыхающим. Внезапно один из хулиганов подошел к малолетней девочке, снял с себя всю одежду и стал демонстрировать танцевальные движения.

Родители увели дочь и вызвали полицию. В отношении извращенца возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальная санкция за это преступление доходит до 20 лет лишения свободы.

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Во Львове украинец облил себя бензином и угрожал поджечь
«Страна.ua»: мужчина облился бензином возле горсовета Львова и хотел подожечься
16 июля 2024, 14:22

Фото: IStock/Nopphon Pattanasri

Украинец облился бензином рядом со зданием ратуши Львова, где заседает городской совет, и угрожал себя поджечь. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
Как заявляет СМИ, на переговоры к мужчине вышли заместители председателя совета, его удалось уговорить не совершать поджог. О причинах инцидента не уточняется.

Ранее сообщалось о поджоге сотрудником полиции Украины двух трансформаторных будок. Поселок Кочержынци и Максимовка остались без света. Сотрудник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя

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#украина
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С пенсионерки, провалившейся в глубокую яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей
«Фонтанка»: провалившаяся в асфальтную яму пенсионерка заплатила 10 тысяч
16 июля 2024, 14:20

Фото: IStock/Stephen Barnes

С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки. О решении суда «Фонтанке» сообщила сама 75-летняя Наталья Слободова.
Женщина получила травмы еще два года назад. Тогда ей пришлось уволиться с работы и восстанавливать здоровье. Слободова решила подать иск в суд и разбирательства велись сразу против нескольких муниципальных компаний. В итоге судья признал «Водоканал Санкт-Петербурга» виновным в неустранении ямы и обязал выплатить 318 тысяч рублей пострадавшей пенсионерке.

Двести тысяч из этой суммы ушли на оплату услуг юристов. После этого в суд уже обратилась администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысяч рублей их судебных издержек, поскольку суд официально признал их невиновными в травме женщины. Сегодня судья, рассматривающий дело Слободовой, вынесла постановление о взыскании с нее 10 тысяч рублей в пользу муниципалитета. Пенсионерка заявила, что лучше заплатит, вместо того чтобы снова втягивать на долгие разбирательства юристов.
«Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.

Администрация округа от комментариев издательству воздержалась.

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В Великобритании пожилые женщины прогнали угонщиков

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#травмы
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#администрация
#чиновники
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В Великобритании пожилые женщины прогнали угонщиков
Daily Mail: пожилые женщины предотвратили угон мотоцикла
16 июля 2024, 13:21

Фото: IStock/AaronAmat

В Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках, обратили их в бегство и попали на видео. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент заснял на видео и выложил в сеть неизвестный мужчина. На кадрах видно, как двое парней заезжают на парковку на мопеде, один из них слазит и молотком пытается сбить замок с колеса мотоцикла.

Это увидели две неравнодушные пожилые женщины, которые не смогли остаться в стороне. Они стали кричать на угонщиков, а когда поняли, что их игнорируют, подошли вплотную к злоумышленникам. Преступники не стали вступать со старушками в конфликт и сбежали.

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