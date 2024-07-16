«Были пьяные и одурели»: один из подростков раскаивается в содеянном на Кузбассе

Фото: телеграм-канал СУ СК Кемеровской области
Дед подростка, который разгромил кладбище на Кузбассе, рассказал о том, как внук осознал свою ошибку.
Подростки, которых подозревают в осквернении воинских захоронений в селе Берёзово Кемеровской области, сделали это по глупости и теперь очень сожалеют о своём поступке. Об этом рассказал дедушка одного из подростков в беседе с изданием 360.ru.
По его словам, мать школьника находится в реанимации из-за тяжёлой болезни, а у него с женой нет накоплений. Он признался, что не знает, как быть, если им придётся возмещать ущерб за поступок внука.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что подростки сломали 96 памятников и восемь крестов. Их спугнула местная жительница, которая заметила, чем они занимаются. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Среди пострадавших мест захоронений есть могилы участников СВО. Следователи установили, что к этому причастны подростки 13 и 15 лет.
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«Они сделали это от глупости. Выпили лишнего, потеряли контроль над собой и пошли крушить памятники без какой-либо причины. Конечно, внук раскаивается, и мы тоже очень переживаем», — сказал пожилой мужчина.
По его словам, мать школьника находится в реанимации из-за тяжёлой болезни, а у него с женой нет накоплений. Он признался, что не знает, как быть, если им придётся возмещать ущерб за поступок внука.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что подростки сломали 96 памятников и восемь крестов. Их спугнула местная жительница, которая заметила, чем они занимаются. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Среди пострадавших мест захоронений есть могилы участников СВО. Следователи установили, что к этому причастны подростки 13 и 15 лет.
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Мира Полтева