Действующего и экс-полицейских задержали по делу об убийстве под Челябинском

21 февраля 2026, 21:22

Двух полицейских задержали по делу об убийстве под Челябинском

Фото: медиасток.рф

Силовики задержали действующего сотрудника и бывшего представителя силовых структур Челябинской области. Как пишет РИА Новости, оба фигуранта были в звании подполковника. Их подозревают в причастности к заказным убийствам предпринимателей, совершённым в регионе в 2000-х годах.