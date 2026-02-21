Действующего и экс-полицейских задержали по делу об убийстве под Челябинском
Силовики задержали действующего сотрудника и бывшего представителя силовых структур Челябинской области. Как пишет РИА Новости, оба фигуранта были в звании подполковника. Их подозревают в причастности к заказным убийствам предпринимателей, совершённым в регионе в 2000-х годах.
По словам собеседника агентства, задержание провели сотрудники УФСБ, МВД и следственного управления СК России. В ходе расследования, связанного с убийствами бизнесменов прошлых лет, следствие получило, как утверждается, достаточные доказательства причастности Амосова и Петрова к этим преступлениям.
Источник уточнил, что в период, когда, предположительно, совершались убийства, оба проходили службу в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур области. Сейчас по местам их проживания и работы проводятся следственные действия, включая обыски.
Также проверяется возможная причастность задержанных к другим эпизодам.
