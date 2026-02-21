Гараж с пятью телами в Вологодской области был запертым изнутри
СК открыл дело по факту гибели пяти человек в гараже в Бабаево
В Следственном комитете по Вологодской области сообщили детали гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево.
По данным ведомства, в помещении на улице Юбилейной обнаружили тела пятерых погибших — трех мужчин 1992, 1993 и 2002 годов рождения и двух девушек 2006 года рождения. Уточняется, что гараж отапливался металлической печью, а дверь была запертой изнутри.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Других подробностей нет.
Ранее выдвигалась версия, что причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.
