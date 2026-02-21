Внедорожник сбил пенсионера и снес дорожный знак пешеходного перехода — видео
В Луганске внедорожник Toyota Land Cruiser сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе и после этого врезался в опору со знаком. Видео с места происшествия опубликовал канал «Mash на Донбассе».
По словам очевидцев, сначала машина наехала на мужчину, который переходил дорогу, а затем столкнулась со столбом. На кадрах видно, как опора с дорожным знаком падает на автомобиль, разбивает лобовое стекло и деформирует кузов.
Предположительно, авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта. Пострадавший лежал на проезжей части. Предварительно сообщается о переломах обеих ног и тяжёлой травме головы.
Ранее сообщалось о ДТП с двумя японскими автомобилями, в котором погибли четыре человека.
