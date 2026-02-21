Внедорожник сбил пенсионера и снес дорожный знак пешеходного перехода — видео

21 февраля 2026, 21:11

В Луганске внедорожник сбил пенсионера и снес дорожный знак пешеходного перехода

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Луганске внедорожник Toyota Land Cruiser сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе и после этого врезался в опору со знаком. Видео с места происшествия опубликовал канал «Mash на Донбассе».