В центре Москвы горит пятиэтажка, жителей эвакуировали

21 февраля 2026, 20:09

В центре Москвы горит пятиэтажка, эвакуировали 25 человек

Фото: istockphoto/photovs

Из горящего жилого дома в центре Москвы эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.