В центре Москвы горит пятиэтажка, жителей эвакуировали
Из горящего жилого дома в центре Москвы эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия, из-за чего пожару присвоили повышенный номер сложности. В столичном управлении МЧС уточнили, что возгорание началось в одной из квартир пятиэтажного дома на Донской улице.
Агентство «Москва» пишет, что на третьем этаже загорелись мебель и личные вещи, а деревянные перекрытия затрудняют тушение. Для жителей рядом развернули пункт временного размещения.
В опубликованных рядом СМИ кадрах видно, как из окна на третьем этаже поднимается густой черный дым. В подписи к видео говорится, что пламя могло перекинуться на четвертый этаж. Telegram-канал «МК: Срочные новости» отмечает, что здание построили в 1917 году.
