Декан журфака УрФУ не уволен после задержания на кинки-пати

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов остается на своей должности, несмотря на его задержание на кинки-пати в Екатеринбурге.
Оказавшись в центре внимания оперативников, Некрасов не только был задержан, но и обнаружилась на месте присутствия и член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Интересно, что сам Некрасов пояснил свое присутствие на вечеринке тем, что был добавлен в общую группу в мессенджере.
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