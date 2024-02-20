Пьяный парень без прав устроил огнестрельную погоню с полицейскими в Пермском крае

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Два человека попали в больницу после полицейской погони со стрельбой в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на региональный МВД.
В результате перестрелки ранения получили пассажиры авто – 17-летняя девушка и ранее судимый мужчина. За рулём оказался 20-летний в состоянии алкогольного опьянения, прав на управление машиной у него не было.
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Екатерина Шмакова