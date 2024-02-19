Декана журфака УРФУ Некрасова поймали на секс-вечеринке в Екатеринбурге

Фото: сайт УРФУ
Декана факультета журналистики УРФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину поймали на Kinky Party в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает Mash.
Ранее проект Kinky Party, организующий секс-вечеринки для взрослых в Москве, объявил о временном прекращении своей деятельности в РФ, утверждая, что получил предостережение от представителей власти. Проект планировал отметить свое восьмилетие 17 февраля, однако мероприятие было отменено. Kinky Party также отметил, что пока неясно, будет ли такое ограничение временным или окажется постоянным.
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