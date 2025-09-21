Делала масочки и отдыхала, пока дочь была в детдоме: волонтёры опубликовали первое фото найденной в Таиланде россиянки

21 сентября 2025, 15:55

Бросившая дочь в отеле Таиланда россиянка делала маску, когда её нашли волонтёры

Фото: iStock/Andrii Bicher

В Таиланде волонтёры нашли 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая ранее бросила свою четырёхлетнюю дочь одну в гостинице. Первую фотографию обнаруженной женщины опубликовал Telegram-канал SHOT.