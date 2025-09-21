Делала масочки и отдыхала, пока дочь была в детдоме: волонтёры опубликовали первое фото найденной в Таиланде россиянки
В Таиланде волонтёры нашли 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая ранее бросила свою четырёхлетнюю дочь одну в гостинице. Первую фотографию обнаруженной женщины опубликовал Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что женщина находилась в дешёвом тусовочном хостеле в неблагополучном районе Бангкока. Со слов волонтёров, в момент обнаружения она спокойно делала косметические маски.
Пока мать отдыхала, её маленькая дочь находилась в тайском детдоме.
Напомним, девочку нашли одну в отеле 13 сентября, после чего начались поиски её матери. Эрика заселилась в гостиницу с неизвестным мужчиной, но уже на следующий день уехала, не оплатив номер и оставив вещи.
Сейчас к хостелу направляется мать Эрики, прилетевшая из Владивостока. Женщине предстоит лично услышать от дочери, почему та оставила внучку одну в чужой стране.
Российское консульство выясняет обстоятельства произошедшего, вопрос о возвращении ребёнка на родину остаётся открытым.
Читайте также: