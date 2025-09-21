В Таиланде нашли загадочно пропавшую и бросившую маленькую дочь в отеле россиянку
В Таиланде нашли россиянку, которая 13 сентября оставила четырёхлетнюю дочь одну в отеле и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
34-летнюю Эрику Владыко обнаружили в одном из дешёвых хостелов в неблагополучном районе Бангкока. Сейчас женщина общается с сотрудниками российского посольства, объясняя причины своего поступка.
Ранее 16 сентября стало известно, что россиянка вместе с европейцем заселилась в гостиницу – пару зафиксировали камеры видеонаблюдения. На следующий день женщина уехала в неизвестном направлении, не оплатив номер и оставив там свои вещи.
Отмечается, что на время следствия маленькую дочь россиянки поместили в местный детдом.
Читайте также: