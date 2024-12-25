Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

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Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL. Об этом сообщает агентство АПА.
Уточняется, что Алиев вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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