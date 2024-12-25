МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 25 человек

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25 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Утверждается, что из них 22 человека госпитализированы. На месте происшествия задействованы 150 человек личного состава и 45 единиц техники.
Списки пассажиров уточняются.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Списки пассажиров уточняются.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Екатерина Коршунова