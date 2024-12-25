Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео

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Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Информация о трагедии начала поступать около 09:50 по московскому времени. Что известно о причинах ЧП и жертвах расскажет «Радио 1».
Крушение самолета Баку — Грозный: что известно
По информации SHOT, пассажирский рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines вылетел сегодня в 06:56 по московскому времени и, перед происшествием, запрашивал экстренную посадку. Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. Возраст борта составляет 11 лет — он был произведен в 2013 году и вмещает 106 кресел эконом-класса. Ранее этот самолет использовался компанией Buta Airways, дочерней структурой Азербайджанских авиалиний, прежде чем перейти к Azerbaijan Airlines.
Видео с места крушения самолета в Актау
Угроза атаки БПЛА
По данным Baza, самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню.
«По предварительной информации, Грозный подвергся атаке нескольких БПЛА, в результате чего в аэропорту города был введен план "Ковер". На борту Embraer находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа»», — сообщал портал.Однако позже эту информацию опровергли в оперативных службах.
Крушение самолета в Актау: причины
Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в телеграм-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию.
«В Актау разбился самолет AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, совершил вынужденную посадку в трех километрах недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц», — говорится в сообщении.
Также известно, что самолет должен был приземлиться в Грозном. Но из-за тумана в аэропорту прибытия судно перенаправили.
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Пострадавшие
На борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 12 выживших при крушении самолета в Актау везут в Мангистаускую областную больницу, среди пострадавших есть ребенок, сообщили в Минздраве области.
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Анастасия Хохлова