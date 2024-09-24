По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано многомиллионное имущество

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Примечательно, что данная недвижимость оформлена на ООО «Волжский берег», руководителем которого является фигурант дела Сергей Бородин.
Ранее сообщалось, что фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Ранее сообщалось, что фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Екатерина Коршунова