В Кызыле задержали мужчину, напавшего с поцелуями на школьницу
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле. Об этом информирует республиканский главк СК РФ.
Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали инцидент, который затем распространился в социальных сетях. Школьница шла по тротуару вдоль проезжей части. Вдруг к ней приблизился мужчина и начал разговор. Через некоторое время он попытался поцеловать девочку, которая сопротивлялась. Незнакомец, не получив желаемого, повалил её на землю, после чего испугался и убежал.
По данным следствия, нападение совершил 35-летний мужчина, родившийся в Ак-Довураке и проживающий в Кызыле. Во время допроса он признал свою вину. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанный объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением.
