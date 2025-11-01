Дело Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано» направили в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении Андрея Кушнарева, обвиняемого в растрате более 7,5 миллиардов рублей акционерного общества «Роснано». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации следствия, с апреля 2013 по март 2021 года Кушнарев и бывший топ-менеджер компании Юрий Удальцов в составе организованной группы растратили средства, предназначенные для реализации инвестиционного проекта «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».
Кушнарев обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («растрата, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). В настоящее время он находится под стражей, а дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы.
