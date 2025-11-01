Дело Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано» направили в суд

01 ноября 2025, 15:52

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении Андрея Кушнарева, обвиняемого в растрате более 7,5 миллиардов рублей акционерного общества «Роснано». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.