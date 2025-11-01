В Нижегородской области пьяный водитель фуры протаранил забор церкви
В городе Выкса Нижегородской области пьяный водитель грузовика протаранил забор церкви Иоанна Богослова, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Как оказалось, среди пострадавших — двое детей. У одного из них рассечена голова. Всех пострадавших доставили в больницу.
Очевидцы отмечают, что водитель фуры едва держался на ногах. Предположительно, мужчина не справился с управлением и не вписался в поворот, что и привело к трагическому инциденту.
Ранее стало известно, что пьяная россиянка подожгла тополиный пух в Сеуле. За это ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.
Читайте также: