В Нижегородской области пьяный водитель фуры протаранил забор церкви

Фото: iStock/Andrey_Ivanov

В городе Выкса Нижегородской области пьяный водитель грузовика протаранил забор церкви Иоанна Богослова, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.



Как оказалось, среди пострадавших — двое детей. У одного из них рассечена голова. Всех пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы отмечают, что водитель фуры едва держался на ногах. Предположительно, мужчина не справился с управлением и не вписался в поворот, что и привело к трагическому инциденту.

Ранее стало известно, что пьяная россиянка подожгла тополиный пух в Сеуле. За это ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Иван Мусатов

