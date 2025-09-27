Дело о гибели девочки с ДЦП в реке Кубань: следствие подозревает обоих родителей

27 сентября 2025, 17:31

Следователи проверяют, могла ли мать утопить живого ребёнка с ДЦП в реке Кубань

Фото: Istock / rogkov

Тело трёхлетней девочки с диагнозом ДЦП, найденное в реке Кубань, могло быть сброшено в воду, пока ребёнок ещё был жив — следователи рассматривают эту версию и изучают возможную причастность матери к трагедии.