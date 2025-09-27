Дело о гибели девочки с ДЦП в реке Кубань: следствие подозревает обоих родителей
Тело трёхлетней девочки с диагнозом ДЦП, найденное в реке Кубань, могло быть сброшено в воду, пока ребёнок ещё был жив — следователи рассматривают эту версию и изучают возможную причастность матери к трагедии.
Как сообщает Mash, отец девочки, Александр, якобы завернул Любу в пакет, добавил внутрь кирпич и бросил в воду. При этом он утверждает, что перед этим ударил ребёнка три раза. Однако судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле дочери ни следов побоев, ни ссадин, что ставит его слова под сомнение.
Следствие проявило интерес и к матери ребёнка — женщине по имени Аделя. Она уже третий день подряд проходит проверку на полиграфе. Известно, что в момент произошедшего Аделя проживала отдельно с четырьмя детьми, в то время как Александр ремонтировал их будущий дом. Кроме погибшей девочки, в семье есть ещё одна младшая дочь и двое подростков от предыдущих браков.
Сообщается, что сейчас расследование продолжается.
