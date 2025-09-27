Российская пенсионерка заживо сгорела в день продажи квартиры мошенникам

27 сентября 2025, 15:54

Пожар в Петербурге унёс жизнь пенсионерки, продавшей квартиру мошенникам

Фото: Istock/kojoku

В Санкт-Петербурге 60-летняя женщина погибла при пожаре в собственной квартире. Трагедия произошла в тот день, когда она должна была передать ключи новому владельцу жилья. Подробности сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.





26 сентября в полицию Кировского района поступило сообщение о задымлении в квартире на проспекте Ветеранов. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили тело пенсионерки. Они локализовали очаг возгорания.

«Полицейскими установлено, что немногим ранее погибшая стала жертвой дистанционного мошенничества, в результате которого продала свою квартиру и перевела полученные от продажи недвижимости деньги на счета аферистов», — сказано в сообщении.