Россиянин устроил расправу над продавщицей ради бутылки пива за 55 рублей
В Рыбинске молодой человек 2005 года рождения избил продавщицу магазина. Инцидент произошёл после того, как женщина предотвратила кражу бутылки пива стоимостью 55 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Ярославской области.
По информации ведомства, в июле молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашёл в магазин на улице Расплетина и попытался похитить бутылку пива. Продавщица заметила это, преградила ему путь и не позволила уйти.
Мужчина проигнорировал требование вернуть товар, высказал в адрес женщины угрозу, а затем обхватил её шею локтем. Удерживая сотрудницу магазина, он вышел вместе с ней на улицу. Там женщина смогла вырваться, оттолкнула нападавшего, но он нанёс ей несколько ударов по лицу.
Правоохранители задержали злоумышленника после того, как он скрылся с места преступления. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас материалы дела направлены в суд.
