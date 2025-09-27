Россиянин устроил расправу над продавщицей ради бутылки пива за 55 рублей

27 сентября 2025, 16:53

Жителя Рыбинска будут судить за разбой за кражу пива стоимостью 55 рублей

Фото: Istock/Adam Calaitzis

В Рыбинске молодой человек 2005 года рождения избил продавщицу магазина. Инцидент произошёл после того, как женщина предотвратила кражу бутылки пива стоимостью 55 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Ярославской области.