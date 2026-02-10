Достижения.рф

Дело о кошке Мусе в Крыму закрыли: у животного не нашли травм

Сбросивший кошку Мусю с Ласточкиного гнезда петербуржец избежал наказания
Фото: Istock / kelvinjay

Петербуржец, сбросивший кошку Мусю с обрыва у Ласточкиного гнезда в Крыму, избежал уголовной ответственности. Об этом сообщает Mash.



Дело было закрыто из-за отсутствия телесных повреждений у животного. Инцидент произошёл в феврале 2025 года. Мужчина скинул кошку с большой высоты, после чего Мусю несколько дней считали погибшей. Однако волонтёрам удалось обнаружить животное в расщелине скалы. Испуганную, но живую кошку сразу доставили на ветеринарный осмотр.

По результатам обследования серьёзных травм у Муси не выявили, что и стало основанием для прекращения уголовного дела. Сейчас кошка полностью здорова и живёт у врача-ветеринара, принимавшей участие в её спасении.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0