Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации

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Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранения в Курской области, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Журналист постепенно идёт на поправку, и врачи разрешили родственникам и друзьям посещать его», — поделились в издании.
7 августа украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал в Курской области и рассказывал о ситуации в Суджанском районе региона и его окрестностях.
Сначала появилась информация о том, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позднее эти данные опроверг председатель комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что после атаки журналиста доставили в больницу, которая находится в административном центре региона.
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