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В подмосковном акваклубе шесть человеки отравились хлором

27 августа 2024, 10:24
Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Шесть человек были госпитализированы из развлекательного комплекса в Подмосковье после выброса хлора в бассейн. Об этом сообщает SHOT.
В минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл», расположенного в Егорьевске, произошёл выброс хлора. Там отдыхало около 30 человек.

«В какой-то момент в воду начал поступать хлор, из-за чего гостям стало плохо. Шестерых посетителей, в том числе четверых детей, увезли в больницу. У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позже их отпустили домой», — сообщили в издании.



В настоящий момент проводится проверка данного инцидента.

В июле в турецком отеле в Кушадасах пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что они отдыхали с семьёй. Утром их разбудила сильная головная боль, а ребёнок после пробуждения потерял сознание и начались судороги.

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Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
Генпрокуратура: Дело о краже миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд
27 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи более одного миллиарда рублей из банка Санкт-Петербурга, проинформировала Генпрокуратура. Уточняется, что в нем фигурирует некий Артур Барбынец.
«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Генпрокуратуры.
Следователи установили, что в марте текущего года Барбынец при помощи приспособлений для считывания получил доступ к банковским ячейкам клиентов. Пострадали восемь человек. За три дня злоумышленник похитил деньги, а также ювелирные украшения на сумму свыше миллиарда рублей.

Барбынца взяли спустя два дня в сочинском аэропорту. Часть украденного нашли в подмосковной квартире. Сообщники главного обвиняемого изготовили ему карту и ключ, чтобы открывать ячейки.

Из банка в Северной столице в марте вынесли свыше миллиарда рублей, незаметно проникнув в хранилище. Расследование продолжается.

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Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение из реанимации
27 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto / sudok1

Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранения в Курской области, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Журналист постепенно идёт на поправку, и врачи разрешили родственникам и друзьям посещать его», — поделились в издании.

7 августа украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал в Курской области и рассказывал о ситуации в Суджанском районе региона и его окрестностях.

Сначала появилась информация о том, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позднее эти данные опроверг председатель комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что после атаки журналиста доставили в больницу, которая находится в административном центре региона.

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В Питере нашли мертвую мать и младенца в квартире
27 августа 2024, 09:35

Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

В одной из квартир города Мурино Ленинградской области была найдена женщина без признаков жизни, рядом с ней находился полуживой младенец. Об этом сообщила Лента.ру.
Женщину с младенцем обнаружил её супруг, который вернулся с вахты. Россиянка перестала выходить на связь вечером 24 августа, после чего её муж решил вернуться домой.

Когда он приехал, то увидел свою жену без признаков жизни, лежащую на полу. По предварительным данным, жительница Ленинградской области страдала сердечной недостаточностью. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но не обращалась к врачам.

«Ребёнок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Он лёг рядом с мамой. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — рассказал собеседник агентства.

В июле в Санкт-Петербурге в одной из квартир были найдены три сестры без признаков жизни. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Как выяснилось, женщины сознательно отказались от еды и не пускали никого в свои комнаты из-за приверженности гомеопатии и отказа от современного лечения.

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#женщины
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Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли
27 августа 2024, 09:18

Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

Свыше 500 кустов дикорастущей конопли нашли сотрудники полиции около деревни Расловлево городского округа Воскресенск, весь обнаруженный «урожай» правоохранители уничтожили, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Конопля была обнаружена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое направлено на выявление и уничтожение посевов растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Площадь произрастания конопли рядом с деревней Расловлево составила три с половиной гектара. Растения скосили и сожгли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил около шестидесяти килограммов.

Ранее сообщалось, что бухгалтер из Воронежа отдала аферистам более 25 млн рублей, женщина рассказала, что находилась «как будто под гипнозом».

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#мвд московской области
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В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые детали
Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
27 августа 2024, 05:40

РИА Новости/Илья Питалев

Трое из пяти обвиняемых по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, частично признали свою вину.
Фигурантам были предъявлены обвинения в хулиганстве. В ходе расследования следователи также допросили потерпевших. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных «РИА Новости».

В июле 2023 года ФСБ предотвратила попытку покушения, задержав неонацистов из группировки «Параграф 88», которые под руководством украинских спецслужб готовили убийства Симоньян и Собчак. Исполнителям обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое покушение.

Ранее, 1 апреля, Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в геноциде и пропаганде российской военной операции. Главред RT отметила, что такие обвинения могут служить оправданием возможных покушений на нее. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.

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#ск рф
#покушение
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Обманула и потеряла здоровье: женщина раскрыла, что случилось после секса с мужем подруги
Женщина переспала с мужем подруги и похудела из-за угрызений совести
27 августа 2024, 04:35

Фото: istock/fizkes

Женщина поделилась историей своей измены, которая привела к сильным угрызениям совести и ухудшению здоровья. Колин Нолан, коуч по отношениям, дала ей совет в своей колонке для издания Mirror.
Женщина, которой чуть за 40, рассказала, что долгое время была одинока, когда муж подруги начал проявлять к ней интерес. После вечеринки, где было много выпивки, он признался ей в своих чувствах.

«Однажды вечером после большого количества выпивки и бесед он загнал меня в угол и сказал, что всегда испытывал ко мне сильные чувства. Я подумала, что он просто пьян. Но через несколько дней он пригласил меня на кофе якобы поболтать про его брак и повторил это», — вспомнила она.
Вскоре они начали регулярно встречаться и вступили в интимные отношения, о чем женщина теперь жалеет. Из-за угрызений совести она начала избегать встреч с подругой и даже начала терять вес. К тому же, мужчина продолжает звонить ей и даже говорит о разводе, что усугубляет ее чувство вины.

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#женщина
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#отношения
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Целая деревня одержима сексом: британка сбежала от озабоченных соседей
Женщина рассказала об одержимой сексом деревне в Великобритании
27 августа 2024, 04:10

Фото: istock/:Victor_69

Женщина, привыкшая к жизни в Лондоне, переехала в деревню вместе с семьей по настоянию мужа, который вырос в сельской местности и не любил городскую суету. Однако новая жизнь оказалась для неё невыносимой. Сельские жители не приняли их как своих, поскольку супруги оставили за собой квартиру в столице. Но больше всего женщину шокировало отношение местных к сексу.
Анонимный автор поделилась своей историей о жизни в британской деревне, одержимой сексом, в материале для издания Daily Mail. По её словам, в деревне измены были повседневной нормой. Один из случаев, о котором она рассказала, произошел на школьном походе, где женатый мужчина вступил в интимную связь с разведенной женщиной в палатке, пока его жена ушла домой, а дети жарили маршмеллоу у костра неподалеку.

Также женщину неоднократно приглашали на свингер-вечеринки, давали советы по выбору любовника и даже предлагали обзавестись вибратором.

«Я чувствовала себя такой ханжой», — призналась она.

В конечном итоге, столкнувшись с многочисленными проблемами, она решила вернуться в город.

«Я скучаю по свежему воздуху, но совсем не скучаю по людям», — добавила она.

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#дом
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#город
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Сливал данные ВСУ: в Омске арестовали мужчину
В Омске арестовали мужчину, передававшего Киеву засекреченные данные
27 августа 2024, 03:40

Фото: istock/blinow61

В Омске суд арестовал местного жителя, подозреваемого в шпионаже и передаче Украине секретных данных, касающихся оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам дела, 40-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера о деятельности одного из оборонно-промышленных предприятий региона. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.

Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.

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#суд
#арест
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Выбросил муж-таджик? В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
РИА: по факту гибели жительницы Ульяновская возбуждено уголовное дело
27 августа 2024, 03:20

Фото: istock/MarinaZg

В Ульяновске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели молодой девушки, которая выпала с шестого этажа. Родственники погибшей подозревают, что к её смерти может быть причастен её бывший муж, сообщает СК России в своём Telegram-канале.
Событие произошло в ночь с 16 на 17 июля 2024 года, когда девушка выпала из окна шестого этажа. Родные не верят, что это было случайностью, и подозревают, что к трагедии может быть причастен бывший супруг девушки, уроженец Таджикистана.

По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.

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