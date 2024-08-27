В подмосковном акваклубе шесть человеки отравились хлором

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов
Шесть человек были госпитализированы из развлекательного комплекса в Подмосковье после выброса хлора в бассейн. Об этом сообщает SHOT.
В минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл», расположенного в Егорьевске, произошёл выброс хлора. Там отдыхало около 30 человек.
В настоящий момент проводится проверка данного инцидента.
В июле в турецком отеле в Кушадасах пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что они отдыхали с семьёй. Утром их разбудила сильная головная боль, а ребёнок после пробуждения потерял сознание и начались судороги.
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«В какой-то момент в воду начал поступать хлор, из-за чего гостям стало плохо. Шестерых посетителей, в том числе четверых детей, увезли в больницу. У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позже их отпустили домой», — сообщили в издании.
В настоящий момент проводится проверка данного инцидента.
В июле в турецком отеле в Кушадасах пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что они отдыхали с семьёй. Утром их разбудила сильная головная боль, а ребёнок после пробуждения потерял сознание и начались судороги.
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Мира Полтева