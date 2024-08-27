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В Питере нашли мертвую мать и младенца в квартире

27 августа 2024, 09:35
Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

Фото: Фото: istockphoto / Lazy_Bear

В одной из квартир города Мурино Ленинградской области была найдена женщина без признаков жизни, рядом с ней находился полуживой младенец. Об этом сообщила Лента.ру.
Женщину с младенцем обнаружил её супруг, который вернулся с вахты. Россиянка перестала выходить на связь вечером 24 августа, после чего её муж решил вернуться домой.

Когда он приехал, то увидел свою жену без признаков жизни, лежащую на полу. По предварительным данным, жительница Ленинградской области страдала сердечной недостаточностью. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но не обращалась к врачам.



«Ребёнок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Он лёг рядом с мамой. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — рассказал собеседник агентства.

В июле в Санкт-Петербурге в одной из квартир были найдены три сестры без признаков жизни. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Как выяснилось, женщины сознательно отказались от еды и не пускали никого в свои комнаты из-за приверженности гомеопатии и отказа от современного лечения.

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Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли
#подмосковье
#здоровье
#женщина
#младенец
#женщины
Полицейские в Подмосковье сожгли более 500 кустов конопли
27 августа 2024, 09:18

Свыше 500 кустов дикорастущей конопли нашли сотрудники полиции около деревни Расловлево городского округа Воскресенск, весь обнаруженный «урожай» правоохранители уничтожили, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Конопля была обнаружена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», которое направлено на выявление и уничтожение посевов растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Площадь произрастания конопли рядом с деревней Расловлево составила три с половиной гектара. Растения скосили и сожгли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил около шестидесяти килограммов.

Ранее сообщалось, что бухгалтер из Воронежа отдала аферистам более 25 млн рублей, женщина рассказала, что находилась «как будто под гипнозом».

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#конопля
#полиция
#воскресенск
#наркотики
#мвд московской области
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В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились новые детали
Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
27 августа 2024, 05:40

РИА Новости/Илья Питалев

Трое из пяти обвиняемых по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, частично признали свою вину.
Фигурантам были предъявлены обвинения в хулиганстве. В ходе расследования следователи также допросили потерпевших. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных «РИА Новости».

В июле 2023 года ФСБ предотвратила попытку покушения, задержав неонацистов из группировки «Параграф 88», которые под руководством украинских спецслужб готовили убийства Симоньян и Собчак. Исполнителям обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое покушение.

Ранее, 1 апреля, Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в геноциде и пропаганде российской военной операции. Главред RT отметила, что такие обвинения могут служить оправданием возможных покушений на нее. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что получил ответ на международный запрос в рамках расследования покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости.

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#следователи
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#ск рф
#покушение
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Обманула и потеряла здоровье: женщина раскрыла, что случилось после секса с мужем подруги
Женщина переспала с мужем подруги и похудела из-за угрызений совести
27 августа 2024, 04:35

Фото: istock/fizkes

Женщина поделилась историей своей измены, которая привела к сильным угрызениям совести и ухудшению здоровья. Колин Нолан, коуч по отношениям, дала ей совет в своей колонке для издания Mirror.
Женщина, которой чуть за 40, рассказала, что долгое время была одинока, когда муж подруги начал проявлять к ней интерес. После вечеринки, где было много выпивки, он признался ей в своих чувствах.

«Однажды вечером после большого количества выпивки и бесед он загнал меня в угол и сказал, что всегда испытывал ко мне сильные чувства. Я подумала, что он просто пьян. Но через несколько дней он пригласил меня на кофе якобы поболтать про его брак и повторил это», — вспомнила она.
Вскоре они начали регулярно встречаться и вступили в интимные отношения, о чем женщина теперь жалеет. Из-за угрызений совести она начала избегать встреч с подругой и даже начала терять вес. К тому же, мужчина продолжает звонить ей и даже говорит о разводе, что усугубляет ее чувство вины.

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#женщина
#брак
#мужчина
#отношения
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Целая деревня одержима сексом: британка сбежала от озабоченных соседей
Женщина рассказала об одержимой сексом деревне в Великобритании
27 августа 2024, 04:10

Фото: istock/:Victor_69

Женщина, привыкшая к жизни в Лондоне, переехала в деревню вместе с семьей по настоянию мужа, который вырос в сельской местности и не любил городскую суету. Однако новая жизнь оказалась для неё невыносимой. Сельские жители не приняли их как своих, поскольку супруги оставили за собой квартиру в столице. Но больше всего женщину шокировало отношение местных к сексу.
Анонимный автор поделилась своей историей о жизни в британской деревне, одержимой сексом, в материале для издания Daily Mail. По её словам, в деревне измены были повседневной нормой. Один из случаев, о котором она рассказала, произошел на школьном походе, где женатый мужчина вступил в интимную связь с разведенной женщиной в палатке, пока его жена ушла домой, а дети жарили маршмеллоу у костра неподалеку.

Также женщину неоднократно приглашали на свингер-вечеринки, давали советы по выбору любовника и даже предлагали обзавестись вибратором.

«Я чувствовала себя такой ханжой», — призналась она.

В конечном итоге, столкнувшись с многочисленными проблемами, она решила вернуться в город.

«Я скучаю по свежему воздуху, но совсем не скучаю по людям», — добавила она.

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#дети
#дом
#советы
#город
#мужчина
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Сливал данные ВСУ: в Омске арестовали мужчину
В Омске арестовали мужчину, передававшего Киеву засекреченные данные
27 августа 2024, 03:40

Фото: istock/blinow61

В Омске суд арестовал местного жителя, подозреваемого в шпионаже и передаче Украине секретных данных, касающихся оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам дела, 40-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера о деятельности одного из оборонно-промышленных предприятий региона. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.

Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.

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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

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#суд
#арест
#мужчина
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Выбросил муж-таджик? В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
РИА: по факту гибели жительницы Ульяновская возбуждено уголовное дело
27 августа 2024, 03:20

Фото: istock/MarinaZg

В Ульяновске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели молодой девушки, которая выпала с шестого этажа. Родственники погибшей подозревают, что к её смерти может быть причастен её бывший муж, сообщает СК России в своём Telegram-канале.
Событие произошло в ночь с 16 на 17 июля 2024 года, когда девушка выпала из окна шестого этажа. Родные не верят, что это было случайностью, и подозревают, что к трагедии может быть причастен бывший супруг девушки, уроженец Таджикистана.

По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.

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#уголовное следователи
#происшествия
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Так выглядит диктатура: арест Дурова стал символом упадка демократии в Европе
Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры
27 августа 2024, 02:59

Фото: istock/Cineberg

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стал предметом критики со стороны американского журналиста Такера Карлсона. В интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим Карлсон заявил, что задержание Дурова является чертой авторитарного политического строя.

«Это отличительная черта диктатуры», — отметил Карлсон.
Карлсон выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена активно поддерживает французского лидера Эммануэля Макрона в его действиях против Дурова, что, по его мнению, указывает на авторитарные тенденции.

Кеннеди-младший согласился с его точкой зрения, добавив, что свобода слова в Европе находится под угрозой.

«Мы потеряли Европу», — заключил политик.
Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин также прокомментировала задержание Дурова, отметив, что это является подтверждением глобальных угроз свободе слова.

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#сша
#арест
#задержание
#telegram
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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада
Журналист Таибби: арест Дурова связан с утратой свободы слова на Западе
27 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Thomasaf

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании, проводимой США и Европейским союзом (ЕС), с целью подавления инакомыслия и ограничения частных коммуникаций. Об этом в интервью ТАСС заявил американский журналист Мэтт Таибби.
«Это арест – часть агрессивной стратегии, направленной на подавление свободы слова в Европе и Соединенных Штатах. Применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующего цензуры на частных платформах, демонстрирует серьёзную эскалацию этой кампании», — подчеркнул Таибби.
Он также обратил внимание на недавние обыски, проведенные ФБР США в домах политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Эти действия, по словам Таибби, связаны с их несогласием с американской политикой по Украине, что Вашингтон назвал «распространением дезинформации».

«Мы переживаем критический момент в истории Запада, когда свобода слова, являющаяся основой современных демократий, находится под угрозой. Сейчас мы становимся свидетелями её постепенной утраты», — заявил журналист.
Ранее стало известно, что прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей до среды, 28 августа. Прокурор Республики Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, связанного с организованной преступностью.

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#сша
#арест
#журналист
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Ездила на другой конец города ради секса: учительницу арестовали за связь со школьником
В США учительницу арестовали за секс с восьмиклассником
27 августа 2024, 01:21

Фото: istock/Ridofranz

В Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
Расследование дела школьной учительницы велось с 2023 года. По информации правоохранительных органов, Полк с 2020 года состояла в сексуальной связи с 13-летним школьником, учеником восьмого класса. В полиции сообщили, что все это время она работала в штате Вашингтон и на своем автомобиле подвозила ученика к себе домой. Полк предоставляла парню марихуану, алкоголь и вейпы.

После того как ученик перешел в старшую школу отношения продолжились. Когда Полк переехала в 2021 году в Калифорнию, ей приходилось специально ездить в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Сообщается, что встреча произошла в квартире, которую учительница сняла на Airbnb, там пара вновь занялась сексом.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости. По ее словам, трое наемников направились к дому ее 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев, после чего девушку на глазах у младшей сестры расстреляли.

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#алкоголь
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