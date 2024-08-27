В Питере нашли мертвую мать и младенца в квартире

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В одной из квартир города Мурино Ленинградской области была найдена женщина без признаков жизни, рядом с ней находился полуживой младенец. Об этом сообщила Лента.ру.
Женщину с младенцем обнаружил её супруг, который вернулся с вахты. Россиянка перестала выходить на связь вечером 24 августа, после чего её муж решил вернуться домой.
Когда он приехал, то увидел свою жену без признаков жизни, лежащую на полу. По предварительным данным, жительница Ленинградской области страдала сердечной недостаточностью. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но не обращалась к врачам.
В июле в Санкт-Петербурге в одной из квартир были найдены три сестры без признаков жизни. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Как выяснилось, женщины сознательно отказались от еды и не пускали никого в свои комнаты из-за приверженности гомеопатии и отказа от современного лечения.
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Когда он приехал, то увидел свою жену без признаков жизни, лежащую на полу. По предварительным данным, жительница Ленинградской области страдала сердечной недостаточностью. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но не обращалась к врачам.
«Ребёнок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Он лёг рядом с мамой. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — рассказал собеседник агентства.
В июле в Санкт-Петербурге в одной из квартир были найдены три сестры без признаков жизни. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Как выяснилось, женщины сознательно отказались от еды и не пускали никого в свои комнаты из-за приверженности гомеопатии и отказа от современного лечения.
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Мира Полтева