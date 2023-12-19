Дело о краже завели на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки

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Уголовное дело о краже возбудили в отношении пятнадцатилетней девочки, задержанной с взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета по региону сообщало, что 31 октября в частном доме было обнаружено тело 76-летней женщины. Полицейские задержали 20-летнего парня и его 15-летнюю знакомую. Молодой человек рассказал, что проник в дом погреться, а увидев пожилую. женщину, убил её ножом. На следующий день его вместе с подругой задержали. Мужчину заключили под стражу, а подростка отпустили.
Однако позднее выяснилось, что пара украла из дома погибшей некоторые вещи. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о краже.
Также отмечается, что 20-летний молодой человек уже неоднократно был судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков. А его знакомая находилась в розыске как без вести пропавшая с 27 октября.
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Однако позднее выяснилось, что пара украла из дома погибшей некоторые вещи. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о краже.
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Анастасия Чинкова