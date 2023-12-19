Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Дело о краже завели на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки

Дело о краже завели на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки

Задержанную за убийство нижегородской пенсионерки школьницу обвинили в краже
19 декабря 2023, 15:59
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело о краже возбудили в отношении пятнадцатилетней девочки, задержанной с взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета по региону сообщало, что 31 октября в частном доме было обнаружено тело 76-летней женщины. Полицейские задержали 20-летнего парня и его 15-летнюю знакомую. Молодой человек рассказал, что проник в дом погреться, а увидев пожилую. женщину, убил её ножом. На следующий день его вместе с подругой задержали. Мужчину заключили под стражу, а подростка отпустили.

Однако позднее выяснилось, что пара украла из дома погибшей некоторые вещи. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о краже.


Также отмечается, что 20-летний молодой человек уже неоднократно был судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков. А его знакомая находилась в розыске как без вести пропавшая с 27 октября.

Читайте также:

Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»

В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником
#кража
#нижний новгород
#убийство
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте
19 декабря 2023, 17:19

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали грузчика магазина, устроившего дебош прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на улице Бабушкина. Директор магазина рассказала, что один из сотрудников пришёл на работу пьяным. На просьбу покинуть рабочее место он отреагировал неадекватно: вышел в торговый зал, нецензурно обругал покупателей, начал крушить стеллажи и попытался вывести из строя кассовое оборудование», – говорится в сообщении.
В итоге росгвардейцы задержали 39-летнего дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже выяснилось, что ранее мужчина был ранее судим за угон автомобиля.

По факту ЧП проводится проверка.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете

Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской

В Воронеже девочка проглотила иголку, развешивая гирлянды
#росгвардия
#безопасность
#орехово-зуево
#магазин
#дебошир
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина
19 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/trikolor

В пробке в центре Москвы вспыхнул автомобиль известного кинооператора и режиссёра Игоря Гринякина, об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По информации СМИ, инцидент произошёл 18 декабря около шести часов вечера в пробке на Садовом кольце.

Незадолго до пожара, Гринякин высадил из машины пятерых дочерей. Все вместе они собирались на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате.

На помощь к режиссёру пришли водители, стоявшие в пробке вместе с нми. Пожар удалось потушить с помощью четырёх огнетушителей.

Выяснилось, что в автомобиле загорелась проводка. Пламя охватило практически весь салон, однако, Гринякину удалось вовремя выбраться из машины, он не пострадал.

Читайте также:

В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки

В Башкирии в столкновении школьного автобуса с грузовиком пострадали шесть детей

В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли женщина и двое детей — МВД
#пожар
#водители
#инцидент
#машины
#москва
#режиссёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
19 декабря 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса извлекли из столкнувшихся лоб в лоб разбитых машин двух пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в посёлке Пионерский Наро-Фоминского городского округа.
На участке автодороги вечером совершили лобовое столкновение легковые автомобили Ford Focus и Mitsubishi Lancer. От сильного удара у обеих машин смяло часть кузова, и водителей зажало внутри передними панелями приборов.
Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали повреждённые автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание.
«Медики предварительно оказали мужчинам необходимую помощь. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные деблокировали их из легковушек», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Иван Островский.
По его словам, позже участников аварии с травмами доставили в больницу.

Читайте также:

Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения

Спасатели Мособлпожспаса провели рейды на подмосковных горках

Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
#мособлпожспас
#спасатели
#безопасность
#дтп
#авария
#водители
#автомобили
#трасса
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В украинский суд вызвали мертвеца
Убитого украинского депутата Илью Киву посмертно вызвали в суд
19 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, убитого в начале декабря, посмертно вызвали в суд, об этом сообщает «Новое время».
«Киву вызвали в суд посмертно. В повести от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале издания.

Уточняется, что Киву вызвали в суд в качестве обвиняемого.

Тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря Супонево Московской области. Предположительно, в политика стреляли, после чего он скончался на месте от полученных травм.

Позже на Украине заявили, что Кива был застрелен в ходе специальной операции, организованной Службой безопасности Украины (СБУ).

Читайте также:

Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе

19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге

После угрозы убийством семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова возбудили дело
#суд
#политика
#сбу
#выстрел
#смерть
#украина
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
В Подмосковье детский тренер по карате домогался до детей
19 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Rawf8

В Сергиевом Посаде детский тренер по карате на улице снимал штаны и ублажал себя перед маленькими девочками, заставляя их помогать себе. От его действий пострадали не менее четырех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, на действия сексуального характера со стороны тренера по карате пожаловались родителям уже четыре девочки от 10 до 12 лет.

К девочкам двум девочкам он пристал 6 октября. К двум другим – 12 декабря. Родители детей обратились в полицию. Сотрудники задержали 32-летнего мужчину, который оказался тренером в детской школе карате. Он сразу дал признательные показания. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом уточняется, что мужчина женат и воспитывает двоих детей.

Читайте также:

«Замахивался, предлагал секс за деньги»: Блогера-мигранта задержали и выдали повестку

Отец троих детей обвинил их деда из Кронштадта в извращениях

Педофилам запретят посещать школы и детские площадки
#деньги
#секс
#школы
#родители
#детские площадки
#мужчина
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*
19 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Dzurag

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск псковского журналиста Дениса Камалягина*, об этом свидетельствует информация и базы розыска ведомства.
Камалягин* является главным редактором газеты «Псковская губерния». В марте 2022 года он покинул территорию России и сейчас проживает за её пределами.

При этом, по информации с официального сайта МВД, Камалягина* разыскивают по уголовной статье. По какой именно – не уточняется.

«По какой, конечно, [статье УК] знаем, мы писали об этом пару недель назад. Часть 1 статьи 280.3 УК, повторная дискредитация войск РФ. Принесли письмо по месту прописки в Пскове с вызовом на допрос», - сказал сам Камалягин* в разговоре с «РБК».

Ранее в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Читайте также:

МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

После угрозы убийством семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова возбудили дело

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО — МВД

*Признан Минюстом иностранным агентом
#мвд
#уголовное рф
#дискредитация
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюмени школьник отправил второклассника в нокдаун на крыльце школы
19 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto/vesmil

Тюменец рассказал, что сыну на крыльце школы нанёс удар старший мальчик.
Издание 72.ru пишет, что ЧП случилось в школе №67. По словам отца, его сын-второклассник катался с пандуса на школьном крыльце вместе с другими детьми. К ребёнку подошел мальчик из 3 класса и нанёс удар в голову такой силы, что ребенок потерял сознание.

«Другой ребенок, подходит к моему ребенку, толкает его за словами «ты чего, попутал?», еще раз толкает и просто вырубает моего ребенка, он падает навзничь, теряется», —говорит мужчина.
По его словам, сын сейчас плохо видит правым глазом и находится на больничном. Отец ребёнка написал заявление в полицию.

В школе, по словам мужчины, данную новость восприняли негативно.

«Единственное, что я вам сейчас могу сказать, это то, что... Ничего по этой драке не могу сказать. Никто никому ни в чем не препятствует, у нас идет сейчас работа профилактическая», — заявила представительница школы.
В деле разбирается полиция.

Читайте также:

В Оренбургской области мигрант избил подростка

В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования
#дети
#школа
#драка
#происшествие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе
19 декабря 2023, 15:30

Фото: istock / Zolnierek

В Донецке суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, который расстрелял из пулемета гражданский автомобиль в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 1 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Андрея Кристофовича. Суд приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Суд установил, что 28 марта 2022 года в Мариуполе Кристофович заметил проезжающий автомобиль с белыми лентами на боковых зеркалах. Автомобилем управлял безоружный, не участвующий в вооруженном конфликте, гражданин. Мужчина в порыве ненависти к людям, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение спецоперации, выстрелил по машине не меньше 20 раз. Водитель погиб, машина оказалась полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что 19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина

В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры

В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#суд
#приговор
#автомобиль
#водитель
#мужчина
#днр
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»
19 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники полиции задержали бездомных, которые проникли в здание посольства Кении в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что бездомные мужчина и женщина проникли в здание представительства Кении в Лопухинском переулке. Поднявшись на второй этаж, они остановились на кухне, где устроили «банкет» с распитием алкоголя и курением.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали парочку.

Полиция возбудила два дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима объекта, находящегося под охраной.

В скором времени суд примет решение о форме наказания. Задержанным может грозить штраф или административный арест.

Читайте также:

Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом

В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе

*признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
#полиция
#посольство
#бездомные
#москва
#суд
#штраф
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф