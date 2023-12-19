В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

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Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в Красноярске произошёл другой инцидент: группа подростков завела 13-летнего мальчика в гаражи и заставила целовать их обувь.
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