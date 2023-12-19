Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником

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Бывшая учительница актёрского мастерства из американского города Майами, подозреваемая в сексуальной связи с несовершеннолетним, избежала тюремного срока, заключив сделку со следствием. Об этом пишет Law & Crime.
Следствие утверждает, что 31-летняя Бриттини Лопес-Мюррей несколько раз занималась сексом со своим 14-летним учеником. Против неё возбудили два уголовных дела, а осенью 2021 года учительницу арестовали.
Женщина признала вину и с согласия семьи пострадавшего заключила сделку со следствием, которая предусматривает, что в течение двух лет Лопес-Мюррей будет запрещено покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения. Кроме того, ей назначили десять лет испытательного срока.
Обвиняемой также предстоит пройти специальный курс для людей с психическим отклонениями, совершивших сексуальные преступления.
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Женщина признала вину и с согласия семьи пострадавшего заключила сделку со следствием, которая предусматривает, что в течение двух лет Лопес-Мюррей будет запрещено покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения. Кроме того, ей назначили десять лет испытательного срока.
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Диана Аванесян