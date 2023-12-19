Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»

Фото: iStock/Fedorovekb
Сотрудники полиции задержали бездомных, которые проникли в здание посольства Кении в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что бездомные мужчина и женщина проникли в здание представительства Кении в Лопухинском переулке. Поднявшись на второй этаж, они остановились на кухне, где устроили «банкет» с распитием алкоголя и курением.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали парочку.
Полиция возбудила два дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима объекта, находящегося под охраной.
В скором времени суд примет решение о форме наказания. Задержанным может грозить штраф или административный арест.
Читайте также:
Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом
В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует
Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе
*признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали парочку.
В скором времени суд примет решение о форме наказания. Задержанным может грозить штраф или административный арест.
Читайте также:
Склад издательства «Захаров» с книгами Акунина* хотят брать штурмом
В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует
Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе
*признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
Анастасия Чинкова