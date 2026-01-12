В больнице Челябинска умер 11-летний мальчик

12 января 2026, 22:26

Дело о смерти мальчика в больнице Челябинска на контроле у Бастрыкина

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в одной из больниц Челябинска. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.