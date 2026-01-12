В больнице Челябинска умер 11-летний мальчик
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в одной из больниц Челябинска. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, глава СК потребовал представить доклад о результатах проверки по уголовному делу. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат комитета.
Поводом для разбирательства стало обращение о возможном оказании ребенку ненадлежащей медицинской помощи. По данным СК, в октябре прошлого года мальчика с врожденным заболеванием госпитализировали для плановой операции.
После вмешательства его состояние начало ухудшаться, однако, как утверждается, медики своевременно не отреагировали на негативные изменения. Позднее ребенка экстренно перевели в другое медучреждение, но в декабре он умер.
