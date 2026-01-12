Достижения.рф

В больнице Челябинска умер 11-летний мальчик

Дело о смерти мальчика в больнице Челябинска на контроле у Бастрыкина
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в одной из больниц Челябинска. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.



Как уточняется, глава СК потребовал представить доклад о результатах проверки ​по уголовному делу. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат комитета.

Поводом для разбирательства стало обращение о возможном оказании ребенку ненадлежащей медицинской помощи. По данным СК, в октябре прошлого года мальчика с врожденным заболеванием госпитализировали для плановой операции.

После вмешательства его состояние начало ухудшаться, однако, как утверждается, медики своевременно не отреагировали на негативные изменения. Позднее ребенка экстренно перевели в другое медучреждение, но в декабре он умер.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0