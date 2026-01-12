Труп молодого мужчины нашли в центре российского города
В центре Тюмени возле многоэтажного дома на улице Фабричной обнаружили тело молодого мужчины.
Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского управления МВД. По предварительной версии полиции, тюменец погиб после падения с высоты седьмого этажа.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в 16:42. Сейчас личность и точный возраст погибшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, мужчине было около 20 лет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
