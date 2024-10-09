Дело о взятках экс-сотрудников «Патриота» не связано с делом генерала Попова

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Дело о взятках бывших сотрудников «Патриота» не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахметова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что военные следователи ведут уголовное дело против бывшего главного бухгалтера подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Их обвиняют в получении взятки свыше 27,5 миллиона рублей.
Согласно версии следствия, они получили деньги от компании, выполнявшей госконтракт по техническому обслуживанию, в обмен на ослабление контроля и иные формы попустительства. Пучков был арестован, а Трифоногло помещен под домашний арест.
Напомним, что скандалы, которые были связаны с парком «Патриот» начались в августе. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что замначальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов были задержаны. Они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые предназначались для обеспечения деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра.
Бывший заместитель главы Минобороны России Павел Попов был задержан в конце августа. Согласно данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он, курируя развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с Ахмедовым и Шестеровым незаконно обогащался за счет указанного учреждения. Все трое, по версии Следственного комитета РФ, похитили из бюджета 30 000 000 рублей.
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Согласно версии следствия, они получили деньги от компании, выполнявшей госконтракт по техническому обслуживанию, в обмен на ослабление контроля и иные формы попустительства. Пучков был арестован, а Трифоногло помещен под домашний арест.
«Уголовные дела не связаны», — пояснил собеседник агентства.
Напомним, что скандалы, которые были связаны с парком «Патриот» начались в августе. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что замначальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов были задержаны. Они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые предназначались для обеспечения деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра.
Бывший заместитель главы Минобороны России Павел Попов был задержан в конце августа. Согласно данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он, курируя развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с Ахмедовым и Шестеровым незаконно обогащался за счет указанного учреждения. Все трое, по версии Следственного комитета РФ, похитили из бюджета 30 000 000 рублей.
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Дарья Осипова